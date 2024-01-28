28 января 2024, 04:16

Пропавшего в Гурьевске 4 дня назад мальчика нашли в бане в соседнем районе

РИА «Новости»
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Пропавшего 11-летнего мальчика, которого разыскивали в Калининградской области с 24 января, нашли в соседнем районе. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ребенок ушел из дома 24 января. На его поиски направили поисково-спасательный отряд, мальчика также искали волонтеры ПСО «Запад». Выяснилось, что ребенок на попутной машине добрался до поселка Романово Зеленоградского района. Водителю мальчик сказал, что потерял деньги и не может туда добраться.

Приехав в Романово ребенок не пошел к родственнику, а спрятался в бане и уснул. Там его и обнаружили полицейские.

Ранее несовершеннолетний уже уходил из дома, с ним провели профилактическую беседу. В отношении матери сотрудники ПДН составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Москвичка после ссоры высадила из машины свою 12-летнюю дочку на МКАД и уехала. Девочку по умным камерам нашли сотрудники дорожных служб.

Дети Волонтеры
28 января 2024, 02:00
Сотрясение мозга и ушибы. Охранники напали на журналистку «Известий» на семинаре VIP-коуча в Подмосковье
Freepik
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На корреспондента и оператора «Известий» Наталию Графчикову напали во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Об этом сообщила газета в Telegram-канале.

Журналистка готовила специальный материал по заданию редакции о российской блогосфере. Она вместе со съемочной группой отправилась на мероприятие «Инна Ленд», которое устроила Тлиашинова в коттедже в Московской области.

Группа представилась журналистами «Известий». В какой-то момент у оператора запотела камера, поэтому Графчикова начала снимать на телефон. В это время к ней подошел охранник и повалил на пол. Потом корреспондента выпроводили на улицу в одних носках.

Когда женщина оказалась на улице, то на нее напал сотрудник охраны и два помощника VIP-коуча. Один из них стал оскорблять журналистку, душил ее, отобрал телефон и флешку из камеры оператора.

Позже в Telegram-канале «Известий» написали, что у корреспондента подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после нападения. Женщина получила много ушибов.

Наталия Графчикова - профессиональный журналист и военный корреспондент. Она работала в Херсоне во время эвакуации жителей под сильным обстрелом ВСУ.

В июле прошлого года СК России возбудил шесть уголовных дел после нападения на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Чечне. Разбирательства проведут по нескольким статьям. В числе нарушений - воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста с применением насилия.

Журналистика Женщины Россия
28 января 2024, 00:48
Второклассница в Волгограде задохнулась во время игры из-за ремня пальто
Freepik
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Второклассница в Волгограде играла с ремнем от пальто, запуталась в нем и задохнулась. Об этом сообщил источник Рен.ТВ.

Происшествие случилось в многоквартирном доме на Горнополянском разъезде. Школьница умерла от удушья во время игры с ремнем от пальто. В итоге девочку не удалось спасти.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, где на момент ЧП были родители ребенка.

Ранее четырехлетний мальчик в Саратове погиб во время игры с котенком. Ребенок запутался в шнурке от брюк и задохнулся. За внуком смотрела бабушка, но в момент случившегося отвлеклась. Шнурок был привязан к двери, мальчик играл с ним, а потом запутался, в итоге повис и умер. Признаков насильственной смерти у него не нашли.

Дети
28 января 2024, 00:44
Офицер спас потерявшего сознание подростка в Волгограде
РИА «Новости»
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В Сети появилось видео спасения молодого человека на остановке в Волгограде. Подробности рассказало издание kp.ru.

Инцидент произошел накануне на остановочном комплексе «Монолит» в Краснооктябрьском районе города. Молодому человеку стало плохо, он забился в судороге и упал со скамейки. Люди на остановке не предпринимали никаких попыток помочь парню. Мимо по противоположной стороне дороги проезжал военный. Остановившись на светофоре, он увидел человека на земле и бросился на помощь.

Все случилось под камерой видеонаблюдения. На кадрах, размещенных в местном паблике , видно, как мужчина оказывал подростку первую помощь. Парень пришел себя, его передали медикам скорой помощи.

Жительница Аргаяша рассказала о спасении девочки из-под поезда. Девочка едва не оказалась под составом, но ее практически из-под колес выхватила Юлия Мучкина, и они вместе упали в снег.

Дети Скорая помощь Военные
27 января 2024, 23:43
Полиция арестовала девять человек из-за драки на юге Москвы
Pxhere
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Девять человек минувшей ночью устроили потасовку в районе Орехово-Борисово Южное в Москве. Участников конфликта арестовали на 15 суток, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе московского главка МВД России.

Бытовой конфликт перерос в драку на улице Тамбовской. В результате никто не пострадал.

«Принятыми мерами были задержаны девять человек и доставлены в территориальный отдел внутренних дел для проверки на причастность к данному правонарушению», - рассказали в ведомстве.

Правоохранители составили административные материалы, а всех арестованных поместили в специальное учреждение. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Также ведутся следственно-оперативные мероприятия для привлечения виновных к ответственности.

Накануне в метро Москвы словесная перепалка двух пассажиров закончилась дракой. В результате одного из конфликтующих ранили отверткой, ему понадобилась медицинская помощь.

Драки Уголовное дело Полиция Москва

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