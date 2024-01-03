Пропавшего в Челябинске 10-летнего школьника нашли

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«Ребенок найден. С ним все хорошо», - уточнил канал.

Днем писали, что школьник ушел из дома утром 3 января в неизвестном направлении. Ориентировки мальчика распространили в социальных сетях и СМИ. К поискам ребенка присоединились волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Позже появилась информация, что школьника нашли. Все это время мальчик находился у бабушки, проживающей в частном секторе.

Ранее 13-летний школьник пропал в Екатеринбурге. Местонахождение подростка неизвестно со 2 января. Ориентировка на мальчика появилась в группе поисково-спасательного отряда «Прорыв» в социальной сети «ВКонтакте».