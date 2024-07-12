12 июля 2024, 00:22

Пропавшего три дня назад грибника нашли в Калининградской области

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В Калининградской области нашли пропавшего три дня назад мужчину. Поисками занимались сотрудники Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда, кинологи МЧС России и волонтеры, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В Калининградской области 65-летний житель отправился в лес за грибами и пропал. <…> Обследовав более 60 квадратных километров с помощью беспилотников и на квадроциклах, мужчину нашли вблизи болота Целау», - сообщили спасатели.

Найденного грибника на квадроцикле вывезли из леса и передали медикам. Мужчина заявил, что чувствует себя прекрасно.

В конце июня в Подмосковье спасатели вывели из леса троих заблудившихся грибников. Две женщины и один пожилой мужчина не смогли самостоятельно выбраться из чащи.

Спасатели Волонтеры Мужчины Грибы
12 июля 2024, 00:32
В Казани рабочие объявили забастовку после избиения их коллеги начальником
Freepik
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В Казани строители объявили забастовку после избиения коллеги. По их словам, в этом виновен генеральный директор производственно-строительного объединения «Казань» Равилем Зиганшиным. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

ЧП, по данным журналистов, произошло на стройке у моста «Миллениум».

Зиганшин, заявили бастующие, избил машиниста башенного крана из-за его опоздания на работу. Рабочие объявили забастовку и потребовали от бизнесмена извинений и выплаты компенсации.

«В марте Зиганшин сбил на внедорожнике пенсионерку, но дело закрыли. А по мнению налоговой, он не доплатил в казну 87 миллионов», - подчеркнули авторы публикации.

Между тем, по словам представителей Зиганшина, дело развивалось другим образом. Они уверяют, написало издание inkazan.ru , что один из строителей напал на бизнесмена после того, как тот сделал ему замечание по поводу курения на рабочем месте рядом с пожароопасными материалами.

Ранее в Краснодарском крае группа мигрантов, распивавшая алкоголь у Вечного огня, набросилась на подростков после того, как они им сделали замечание о недопустимости такого поведения.

Казань Строительство Россия Избиения Забастовки
11 июля 2024, 23:40
Медведь разодрал свою хозяйку в поселке под Петербургом
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Содержавшийся в поселке Парголово под Санкт-Петербургом в качестве домашнего питомца медведь нанес смертельные раны своей хозяйке, животное застрелили. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

В результате нападения косолапого женщина, которая была профессиональной дрессировщицей, скончалась на месте ЧП.

«Напавший медведь был застрелен сотрудниками полиции», - отметили в управлении.

Погибшая содержала на своем участке диких животных с 2015 года. Как рассказала 360.ru соседка жертвы Анна, там также жил волк.

Следственные органу начали проверку проверку по статье 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности», правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося.

Ранее в Бурятии дикий медведь загрыз отправившуюся в одиночку на рыбалку женщину.

Санкт-Петербург Медведи Убийства
11 июля 2024, 22:39
На трассе под Серпуховым водитель грузовика устроил ДТП с участием 15 автомобилей
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В городском округе Серпухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

ЧП произошло в 20:20 по московскому времени на 103-м километре автодороги М-2 «Крым» по направлению к Москве.

«Водитель грузовика Mercedes совершил попутное столкновение с 14 транспортными средствами, стоящими в дорожном заторе», - отметили в управлении.

В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств ЧП.

Ранее в Кингисеппском районе Ленинградской области на трассе «Нарва» произошла смертельная авария. Два человека погибли, еще шестеро пострадали.

ДТП Серпухов Дороги Россия
11 июля 2024, 21:56
Появилось видео ДТП на Кутузовском проспекте, где столкнулись три иномарки
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На Кутузовском проспекте в Москве произошла авария с участием трех автомобилей, как минимум четыре человека пострадали. Об этом сообщил источник 360.ru.

После происшествия перекрыли четыре полосы из шести в сторону центра.

Ранее смертельная авария произошла на трассе «Нарва» в Ленинградской области. По неуточненной информации, 22-летняя девушка за рулем ВАЗ-2110 вылетела на встречную полосу. В итоге машина столкнулась с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. Молодая автомобилистка скончалась на месте.

По его данным, в ДТП столкнулись машины Citroën, Volkswagen Polo и Jaguar. На место происшествия приехали четыре кареты скорой помощи и пять нарядов ДПС. Водитель Jaguar не пострадал, шофера Volkswagen Polo увезли на скорой, а водителя Citroën госпитализировали в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Также у Citroën поизошел разлив топлива.

Больницы Скорая помощь ДТП Топливо Видео Иномарки Машины Водители Москва

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