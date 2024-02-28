Пропавшего сутки назад россиянина нашли мертвым в уральском лесу

Информацию журналистам подтвердили в областном главке СК, но подробности не раскрыли, объяснив это проведением проверки.

Источник издания пояснил, что супруга погибшего отправилась на опознание найденного тела. Переохлаждение он назвал предварительной причиной гибели.

Об исчезновении мужчины первой сообщила супруга. В минувший вторник, 27 февраля, она заявила, что муж отправился в поселок, где идет строительство дома. Но на месте нашли открытый автомобиль с телефоном и документами.

Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» опубликовал видео с приездом погибшего в поселок.

На кадрах видно, что мужчина заехал на своем автомобиле на территорию населенного пункта, а после ушел в неизвестном направлении.

В обстоятельствах гибели екатеринбуржца разберутся следователи.

В минувший вторник, 27 февраля, уральские волонтеры объявили, что нашли тело пропавшего осенью прошлого года 21-летнего жителя Верхней Пышмы. Труп обнаружили в лесу недалеко от города. Молодой человек исчез, когда отправился получать посылку в пункт выдачи заказов. Следователи организовали экспертизу для установления обстоятельств гибели пропавшего.