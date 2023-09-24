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Тело пока не прошло опознание, но все отличительные черты совпадают. Согласно предварительной информации, мужчина покончил с собой. Организация «Лиза Алерт» в своих социальных сетях приостановила поиск с пометкой «проверка информации».

Никаноров уехал на велосипеде 21 сентября. Он оставил дома телефон, записку и паспорт. В последний раз его видели на вокзале в Токсове.

Коллеги режиссера забили тревогу, когда не смогли связаться с ним больше суток. Ранее он никогда не пропадал так надолго. Друзья проверили квартиру мужчины - она оказалась пустой. К поискам пропавшего подключились волонтеры «Лиза Алерт» и полиция.