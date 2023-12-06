Пропавшего ребенка нашли в Екатеринбурге

Родители школьника и его одноклассники уверяли, что ребенок раньше не уходил из дома и не сбегал с уроков.

Около двух часов ночи стало известно, что ребенка нашли. Об этом сообщили в региональном отделении поискового отряда «Прорыв».

В Липецке до сих пор не нашли не нашли пропавшую 13-летнюю школьницу. Девочка ушла из дома по улице Катукова 2 декабря и не вернулась. Приметы ребенка: 171 сантиметр, карие глаза, худощавое телосложение, волосы окрашены в русый цвет. Школьница была одета в черную куртку, бирюзовый платок, бежевые брюки и синие кроссовки.