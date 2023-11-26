Пропавшего после ссоры с подругой москвича нашли живым

Обиженный и расстроенный мужчина перестал выходить на связь после того, как поругался с подругой. Он выключил телефон.

Родственники парня за него волновались, поэтому и обратились к волонтерам за помощью. Активисты и спасатели вместе со служебной собакой прочесывали местность, а квадрокоптер искал его над лесом.

Поиски завершились благополучно. Парня нашли в Калужской области, куда он уехал, бросив автомобиль с запиской внутри. На связь он вышел сам. Если мужчина хотел привлечь к себе внимание, в том числе девушки, то у него это получилось.

Ранее источник «360» сообщил, что в записке парня , оставленной в машине, были извинения и слова, что он находится в лесу. В ориентировке указали, что он был одет в черную куртку, темно-зеленые кроссовки и темно-серый костюм. По внешним данным отметили зеленые глаза, темно-русые волосы и рост 180 сантиметров.