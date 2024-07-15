15 июля 2024, 21:56

Пропавшего после прогулки мальчика нашли под Саратовом

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Ребенок пропал в городе Пугачеве под Саратовом во время прогулки в парке. Полицейские нашли его спустя сутки, сообщила пресс-служба регионального МВД.

«Сотрудники полиции установили местонахождение несовершеннолетнего. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», - уточнили в ведомстве.

В воскресенье, 15 июля, девятилетний мальчик уехал кататься в городской парк на велосипеде. В назначенное время он не вернулся домой. Родители обратились в полицию в заявлением об исчезновении ребенка.

Ранее в Челябинской области почти двое суток искали девятилетнего мальчика , который не вернулся домой с прогулки. Все это время он находился в гостях у друга.

Похожий случай произошел в Тюменской области. Школьник пропал по дороге из летнего лагеря. Спустя сутки выяснилось, что 12-летний мальчик был в соседнем поселке.

Саратов Дети Челябинская область Полиция Парки
15 июля 2024, 22:35
В Москве впервые конфисковали электросамокат за наезд на пешехода
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В Москве судебные приставы впервые изъяли электросамокат по решению суда после ДТП. Об этом сообщили на сайте столичного управления ФССП.

Электросамокат фирмы Dualtron ultra конфисковали у студента-дизайнера, который ранее в состоянии алкогольного опьянения наехал на пенсионерку. Как выяснилось, молодой человек совершил повторное правонарушение.

«Суд <…> постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления в собственность государства, и лишил москвича права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 18 месяцев», - говорится в сообщении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о введении значительных штрафов для пользователей электросамокатов за вождение в нетрезвом виде, превышение установленных скоростных лимитов и ряд других нарушений. По мнению парламентариев, дополнительные санкции и штрафы повысят безопасность на дорогах.

Суд ДТП Электросамокаты Москва
15 июля 2024, 22:14
Катер с тремя детьми взорвался в Подмосковье
РИА «Новости»
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Взрыв прогремел на катере с людьми в Кудиновском карьере в Подмосковье. Пострадали четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, две семьи отдыхали на берегу, когда 69-летний мужчина предложил им покататься на катере. В какой-то момент в моторном отсеке катера произошла разгерметизация маслопровода, что привело к взрыву мотора.

В результате пострадали мать и трое детей, они получили серьезные ожоги. Пострадавших отправили в ожоговый центр.

Ранее взрыв произошел на маломерном судне в морском порту Сочи после бункеровки. Среди отдыхавших никто не пострадал. Причиной ЧП стало скопление паров бензина.

В Нижнем Тагиле также взорвался катер. Это произошло на озере при попытке завести мотор. На борту судна находились отец и его 14-летний сын.

Мальчик попал в больницу с ожогами.

Дети Больницы Взрывы
15 июля 2024, 20:39
Мужчина открыл стрельбу по толпе детей в Волгоградской области
РИА «Новости»
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Мужчина выстрелил в детей, которые играли на улице на хуторе Угольский Волгоградской области. Пострадал 12-летний ребенок, сообщило РИА «Новости».

По данным администрации Отрожкинского сельского поселения, сейчас мальчик находится в больнице.

«Стрелявшего задержали», - отметили в материале.

Также уточняется, что стрельбу устроил житель хутора Угольский.

По данным портала V1.ru , 48-летний участник спецоперации выстрелил в детей из-за громкой музыки. Раненый мальчик сразу же позвонил матери. Она вызвала бригаду врачей.

В больнице у ребенка диагностировали сквозное пулевое ранение. Правоохранители обнаружили на месте ЧП гильзы от карабина и пистолета Макарова.

Ранее 52-летний житель Москвы случайно застрелил шестилетнюю дочь своих друзей. Обвиняемый отдыхал на даче в деревне Мартемьяново, где развлекался, стреляя из пневматического оружия по алюминиевым банкам. Одна из пуль ранила девочку в грудь.

Дети Стрельба Мужчины Оружие
15 июля 2024, 19:47
Момент убийства жителя Жуковского из-за дорожного конфликта попал на видео
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Дорожный спор в Жуковском закончился гибелью мужчины. Оппонент ударил его металлической арматурой по голове. Кадры с места убийства появились в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, погибший вышел из легкового автомобиля, а из «Газели» - двое мужчин. Между ними завязался разговор, в ходе которого все отошли от машин. После этого погибший достал газовый баллончик и направил на оппонентов.

Один из них в ответ ударил жителя Жуковского арматурой, которую вытащил заранее из грузовика. После удара мужчина рухнул на асфальт и уже не подавал признаков жизни.

Потасовка на улице Баженова случилась 13 июля. Источник 360.ru рассказал, что мужчина ехал вместе с женой, когда их иномарку подрезала «Газель». Это привело к перепалке с выходцами с Кавказа.

Один из них ударил местного жителя по голове металлической трубой. Травма оказалась смертельной. Следователи предъявили обвинения по статье об убийстве 21-летнему мужчине. Расследование продолжается.

Убийства Видео Мужчины Жуковский Машины

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