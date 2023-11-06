Пропавшего под Челябинском мальчика нашли мертвым

Ребенок пропал 4 ноября, он отправился кататься на велосипеде и пропал. Родители забеспокоились и обратились в полицию. Детские следы обнаружили на берегу пруда.

«Спасателями Кыштымского ПСО на лодке, в 60 метрах от берега на глубине 1,5 метра было обнаружено тело ребенка, извлечено из воды и передано сотрудникам полиции», - говорится в сообщении МЧС.

Спасатели добавили, что толщина льда в пруду составляет всего три сантиметра. Вероятно, это и стало причиной гибели ребенка.

В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после того как съел приготовленную в домашних условиях котлету. Родители приготовили колбасу собственного производства, а из остатков фарша пожарили две котлеты, одну из которых съел сын. Ребенок скончался, не дождавшись транспортировки в районную больницу.