Пропавшего неделю назад в Курской области ребенка нашли мертвым

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«В рамках поисковых мероприятий в деревне Чапли Курчатовского района Курской области обнаружили тело 10-летнего мальчика в болоте неподалеку от здания администрации сельского совета», - отметили в сообщении.

По предварительным данным, 22 марта во второй половине дня ребенок ушел на прогулку и не вернулся. Родители забили тревогу и обратились к правоохранителям за помощью.

Поисками мальчика занимались полицейские, кинологи, сотрудники МЧС и волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Школьника искали порядка 300 человек. Его тело нашли днем 29 марта. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее в Новой Москве на насосной станции нашли тела двух мертвых новорожденных. На голове одного из них была рана.