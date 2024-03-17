Пропавшего мужчину нашли мертвым в Екатеринбурге
Пропавшего 25-летнего мужчину нашли в тот же день мертвым в Екатеринбурге. Об этом написали в группе «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры сообщили, что мужчина, проживающий в Академическом районе, вышел из дома и не вернулся в субботу, 16 марта. Его нашли в тот же день вечером.
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», - написали в группе.
Причину смерти не назвали. Практически одновременно появилась запись, что информация еще проверяется.
Правоохранительные органы города пока никак не прокомментировали эту информацию.
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