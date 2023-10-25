Пропавшего мальчика нашли на Кубани в компании незнакомки
Двухлетнего мальчика, который пропал в Краснодаре, нашли в сопровождении чужой для него женщины. Правоохранители начали проверку, сообщила РИА «Новости» пресс-служба городского УМВД.
«Сотрудники краснодарской полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, установили маршрут и направление движения ребенка. Несовершеннолетнего выявили на улице 40-летия Победы в сопровождении посторонней для него женщины», - указали в сообщении.
В настоящее время по данному факту назначили проверку, в том числе устанавливаются мотивы действий горожанки. О пропаже в Краснодаре двухлетнего мальчика накануне сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».
Ранее в Видном нашли двух пропавших мальчиков.
Они ушли из дома 20 октября и пропали без вести. Поиском братьев занимались сотрудники полиции и местные жители.