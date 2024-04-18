Пропавшего мальчика из Бурятии нашли мертвым

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По предварительным данным, ребенок мог оступиться на берегу и упасть в воду. Одной из поисковых групп тело ребенка было обнаружено на острове посреди реки.

По факту гибели проводятся все необходимые действия, направленные на установление полной картины происшествия.

Ранее в Казани семилетний мальчик утонул в бассейне одного из фитнес-клубов в Советском районе, возбуждено уголовное дело. В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Надзорное ведомство взяло расследование под контроль.

В марте в Башкирии утонул пятилетний ребенок. Тело мальчика нашли в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса.