05 июля 2024, 18:59

Пропавшего из летнего лагеря мальчика нашли живым в Тюменской области

РИА «Новости»
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Школьник пропал в Тюмени 4 июля. Поиски 12-летнего ребенка длились сутки, в итоге его нашли в соседнем поселке, сообщил сайт 72.ru.

В УМВД России по Тюменской области изданию сообщили, что мальчик жив, теперь предстоит выяснить, почему он ушел из дома.

По предварительным данным, в отношении ребенка противоправных действий никто не совершал. Сейчас эту информацию проверяют сотрудники ПДН.

Мальчик ушел из дома в поселке Винзили около 08:00 утра в летний лагерь. В 11:30 он покинул школу и после этого перестал выходить на связь.

Родители школьника обратились за помощью в полицию. В поисковой операции участвовали полицейские и волонтеры «Лиза Алерт».

По данным издания, мальчика нашли в Вагайском районе, куда он уехал самостоятельно. Одной из причин ухода из дома сейчас рассматривают конфликт с родителями из-за мобильных игр.

Ранее в Пермском крае подростки сбежали из оздоровительного лагеря, чтобы покупаться в реке. В итоге утонул 15-летний парень.

Тюмень Дети Школы Волонтеры Школьники
05 июля 2024, 20:01
В московском Театре комедии из-за грозы пропал свет
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В Москве из-за грозы в Театре комедии отключился свет во время представления, сообщил источник 360.ru. Зрительный зал погрузился во тьму.

«Очень душно, полчаса [люди] уже так сидят», - отметил очевидец.

Электричество выключилось, когда в театре шел спектакль «Идеальный муж».

Непогода обрушилась на столичный регион 5 июля. В Москве и Подмосковье прошли ливни с грозами, которые сопровождали сильные порывы ветра.

В ближайшие часы столицу и область накроет новая мощная волна ливневых дождей. Снова начнется гроза, а ветер может усилиться до 25 метров в секунду.

В Комплексе городского хозяйства Москвы попросили без нужды не выходить на улицу, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними машины.

Театры Москва
05 июля 2024, 19:13
Переворот при приземлении самолета Ан-2 в Бурятии назвали аварией
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Задействованный в лесоавиационных работах самолет Ан-2 перевернулся во время вынужденной посадки на автомобильной дороге около села Сосново-Озерское в Бурятии. Из-за полученных самолетом повреждений следователи завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (ВС МТУ).

В ведомстве пояснили, что собственник Ан-2 понес ущерб по вине пилота, который нарушил правила безопасности во время полета. Находившихся на борту людей доставили в больницу, где они получили необходимую помощь.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале уточнил, что Ан-2 принадлежит авиакомпании «Крылья Тайги».

Всего на борту находились шесть человек, а единственным пострадавшим стал командир экипажа, который получил незначительные травмы.

Отправившаяся на поиск группа забрала людей и доставила их в Сосново-Озерск.

«Росавиация классифицировала авиационное событие, как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием ВС МТУ», - написал Кореняко.

Он подчеркнул, что ключевая цель расследования - установление причин аварии и принятие меры по их предотвращению в будущем.

Ранее следователи организовали проверку после приземления Ан-2 с людьми на борту в Бурятии. В ведомстве заявили, что намерены проверить соблюдение правил безопасности при эксплуатации самолета.

Уголовное дело СК РФ Самолеты Бурятия
05 июля 2024, 18:32
Автобус сгорел дотла на трассе в Подмосковье
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Спасатели потушили автобус, который загорелся в районе деревни Новая Купавна по дороге в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь распространился на площади 26 квадратных метров. Всего на месте ЧП работали две единицы техники и восемь специалистов. Пострадавших нет, причины возгорания не уточняются.

Ранее в пятницу сильный пожар произошел в деревне Золотой Колос Аксайского района Ростовской области. Огонь охватил три частных дома и семь хозяйственных построек.

В результате происшествия никто не пострадал, на место происшествия привлекали 45 специалистов и 13 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Пожары МЧС РФ Автобусы
05 июля 2024, 16:44
Жительница Таиланда помогла застрявшей в аэропорту россиянке купить билет домой
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Россиянка Юлия, девять дней прожившая в аэропорту Бангкока, устроилась уборщицей, чтобы подзаработать, и спала на креслах. Об этом рассказала 360.ru женщина, представившаяся Анастасией, около года живущая в Паттайе.

Она уточнила, что встретилась с Юлией в курилке и та попросила у нее 30 бат (около 70 рублей). Затем они снова увиделись. Россиянка рассказала свою историю, и Анастасия связалась с женщиной, которая помогает людям в таких ситуациях. Сегодня средства на билет наконец нашлись.

«Она была безумно рада, благодарила, сказала, что обязательно сообщит, как приедет, вернется», - заявила Анастасия.

История бывшего дознавателя краснодарского главка МВД, больше недели прожившей в аэропорту Бангкока из-за просроченного загранпаспорта и невозможности поменять деньги, стала известна вчера.

Мать женщины в беседе с 360.ru отметила, что после увольнения дочь нигде не работала, но набрала много кредитов. Она не сообщала о том, что с февраля живет в Таиланде.

Женщины Россия Таиланд Деньги

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