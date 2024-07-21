Пропавшего экс-главу Нижегородского облсуда нашли мертвым в лесу

«В ходе поисковых мероприятий с привлечением волонтеров семейную пару нашли. К сожалению, мужчина погиб. Его жену обнаружили живой на другом участке местности», - указали в ведомстве.

Ранее полицейские обратились к местному населению с просьбой помочь в поиске семейной пары. По предварительным данным, 20 июля 86-летние пенсионеры выехали на автомобиле из села Теряево Богородского района. Они отправились в лес в Павловский район и пропали.

Поисково-спасательная группа «Рысь» распространила ориентировку с фотографиями пропавших людей, на которых были бывший председатель областного суда и его супруга. Воробьев занимал этот пост с 1985 до 2005 год.

Тело 14-летнего школьника нашли в болоте Челябинской области. Волонтеры искали его почти неделю.