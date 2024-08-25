Пропавшая во время шторма новороссийка приплыла обратно через 3,5 часа

«Эта женщина приплыла обратно, она профессиональная пловчиха», - заявил он.

Он отметил, что к спасателям после исчезновения новороссийски обратились спустя полтора часа. Ее хотели начать искать, как только погодные условия улучшатся. Всего женщина пробыла в воде 3,5 часа.

До этого в СМИ появились данные о женщине, которая спрыгнула с мостика в воду, после чего ее унесло в море.

Ранее житель Новороссийска рассказал 360.ru, что город погряз в мусоре. По его словам, проблемы с отходами возникли после пожара на полигоне. Оператор «ЭкоЮг» больше не вывозит мусор с городских площадок.