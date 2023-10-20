Пропавшая полгода назад россиянка сообщила мужу, что находится «в аду»

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Мать пропавшей сообщила, что женщина в 2022 году второй раз вышла замуж и переехала из Омска в Екатеринбург. Дочь от первого брака она оставила с отцом и периодически навещала девочку.

Муж пропавшей сообщил ее матери, что 5 мая поссорился с женой. После она ушла в неизвестном направлении.

А в августе супруг женщины решил уехать в Сочи. Мать удивилась такому решению, так как ее зять и дочь «почти ничего в Екатеринбурге не зарабатывали».

Несколько месяцев женщина не выходила на связь. Но 13 октября муж решил написать ей. Она ответила супругу странным сообщением.

«Я не могу говорить, я в аду. Помоги. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Завтра после 9:00 постараюсь тебе позвонить. Можешь забрать меня?» - написала она.

Супруг не поверил, что это писала его жена. Он спросил у собеседника дату рождения дочери. Предполагаемая пропавшая ошиблась на два дня. Затем она снова перестала выходить на связь.

Мать пропавшей предположила, что ее дочь могут держать в плену. В полиции Омска сообщили, что нахождение женщины «на территории Омской области не подтвердилось».