29 марта 2024, 00:19

Проникшая в «Крокус» ради сбора россиянка заявила о разрешении от МЧС

РИА «Новости»
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Нелегально приникшая на территорию «Крокус Сити Холла» девушка заявила, что якобы имела разрешения от «начальника МЧС». Об этом она рассказала в беседе с Telegram-каналом Shot.

Собеседница канала отметила, что за ней никакой вины нет, ведь она работала официально с разрешением сотрудников МЧС на руках.

«Я только что разговаривала с начальником МЧС, у которого есть запись, что мы там присутствовали, и так далее. В данный момент я собираю все запросы. Буду писать и обращаться, чтобы травлю на меня и моих ребят прекратили», - отметила она.

Ранее в МЧС сообщили о девушке, которая нелегально проникла на место поисковой операции в «Крокус Сити Холле», а также она представилась сотрудником центра операций особого риска «Лидер». По данным ведомства, девушка стала использовать фотографии с места проведения работ для сбора средств.

МЧС РФ Теракт в «Крокусе»
28 марта 2024, 23:49
СК возбудил уголовное дело из-за впавшего в кому россиянина в Таиланде
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело после распространения в СМИ информации о россиянине, впавшем в кому на борту самолета в аэропорту Бангкока после отказа системы подачи кислорода. Об этом сообщила пресс-служба  Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Накануне рейс «Аэрофлота» не смог вылететь в Красноярск из-за неисправности, задержавшись на сутки. По словам пассажиров, в салон во время ожидания не подавали кислород, поэтому многим из них стало плохо. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следствием организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в СК.

«Аэрофлот» опроверг информацию об отсутствии кислорода на рейсе Бангкок - Красноярск, а также госпитализации четырех пассажиров.

Ранее пассажир рейса Москва - Пермь попал в реанимацию , почувствовав себя плохо во время полета.

Следователи возбудили уголовное дело после распространения в СМИ информации о россиянине, впавшем в кому на борту самолета в аэропорту Бангкока после отказа системы подачи кислорода. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Россия Таиланд Следственный комитет России
28 марта 2024, 22:47
«Ангел-хранитель есть». Маргарита Симоньян чуть не оказалась в «Крокус Сити Холле» в момент теракта
РИА «Новости»
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян должна была находиться в «Крокус Сити Холле» в момент теракта вечером 22 марта. Об этом журналистка заявила в авторской программе «Ч.Т.Д.» в Telegram-канале Кеосаян daily.

«Я чудом просто там не оказалась. У меня была назначена встреча в ресторане, и таких ресторанов несколько с одинаковым названием, один из них в „Крокусе“. И мы с коллегами, с которыми должна была встречаться, не поняли друг друга», - рассказала Симоньян.

По ее словам, из-за недопонимания ее коллеги приехали в ресторан в «Крокусе». Сама она задержалась на совещании. Когда она ехала по МКАД, ее знакомые предложили перенести встречу в Красногорск, раз уж все там собрались. Но Симоньян настояла на изначальном месте встречи.

После этого ее коллеги ушли из концертного зала. А когда они встретились в ресторане, пошли сообщения о теракте.

«И вот это вот все началось, и должны были мы быть в „Крокусе“. Ангел-хранитель, конечно, есть», - заключила Симоньян.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Четверо террористов с автоматами ворвались в здание, расстреливая всех на своем пути. После этого они подожгли здание.

Жертвами теракта стали 143 человека.

Рестораны Теракт в «Крокусе»
28 марта 2024, 22:18
Пассажир рейса Москва — Пермь попал в реанимацию
РИА «Новости»
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Пассажир рейса Москва — Пермь почувствовал себя плохо во время полета, а после приземления попал в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Пассажир рейса Москва - Пермь почувствовал себя плохо во время полета, а после приземления попал в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, с 58-летний мужчиной во время полета пожаловался на боль в груди и низкое давление. У пассажира было учащенное сердцебиение, кожа была бледной. Ранее мужчина перенес инфаркт.

Пилоты приняли решение продолжать полет. К прибытию в аэропорт Большое Савино экипаж запросил скорую помощь и реанимацию. После посадки пассажира забрали врачи, о его состоянии ничего не известно.

В среду, 27 марта, водовоз протаранил лайнер Emirates в аэропорту Домодедово. Пассажиров на борту в этот момент не было. Самолет отстранили от полетов, а рейс отменили. Как стало известно, водителя водовоза парализовало за рулем , поэтому он не справился с управлением. Его экстренно госпитализировали, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Авиация Скорая помощь Врачи Самолеты Мужчины
28 марта 2024, 21:27
Девушка под видом кинолога проникла на территорию Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Девушка с собакой нелегально проникла на место поисковой операции в Crocus City Hall, представившись сотрудником центра операций особого риска «Лидер». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Она обманным способом попала на место проведения работ и сделала несколько фото, <…> выдав себя за вожатого служебных собак группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска „Лидер“», - указали в сообщении.

Также девушка стала предлагать оперативному штабу свою помощь в поиске погибших. Она не получила допуск из-за отсутствия статуса спасателя и необходимой аттестации у собаки.

По данным ведомства, девушка использовала фотографии вместе с официальным видео МЧС для сбора средств. Спасатели осудили «недобропорядочный поступок гражданки, желающей нажиться на человеческом горе».

Теракт со стрельбой произошел в Crocus City Hall 22 марта. По данным МЧС России, жертвами теракта стали 143 человека , пострадали 180 человек.

МЧС РФ Стрельба в Crocus City Hall

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