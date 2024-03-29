Проникшая в «Крокус» ради сбора россиянка заявила о разрешении от МЧС

Собеседница канала отметила, что за ней никакой вины нет, ведь она работала официально с разрешением сотрудников МЧС на руках.

«Я только что разговаривала с начальником МЧС, у которого есть запись, что мы там присутствовали, и так далее. В данный момент я собираю все запросы. Буду писать и обращаться, чтобы травлю на меня и моих ребят прекратили», - отметила она.

Ранее в МЧС сообщили о девушке, которая нелегально проникла на место поисковой операции в «Крокус Сити Холле», а также она представилась сотрудником центра операций особого риска «Лидер». По данным ведомства, девушка стала использовать фотографии с места проведения работ для сбора средств.