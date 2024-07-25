25 июля 2024, 19:32

Промышленный альпинист свалился в 18-метровую трубу в Москве

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Промышленный альпинист упал в кирпичную трубу на Смирновской улице в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.

Два специалиста разбирали кирпичную трубу диаметром 2,5 метра. Один из них упал внутрь с 18-метровой высоты и застрял.

Добраться к пострадавшему спасатели смогли лишь спустя примерно 40 минут. Предварительно, у альпиниста повреждены ноги.

На место происшествия прибыл представитель компании-подрядчика, в которой работал пострадавший. Также едет директор организации.

Ранее акробат разбился насмерть в ходе циркового выступления в Ростове-на-Дону. Он упал с высоты около четырех метров, когда ехал на велосипеде без руля по канату.

Москва
25 июля 2024, 19:13
«Надо помогать людям». Спасший младенца в Москве курьер мог стать полицейским
Пресс-служба Следственного комитета
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Курьер Мухаммаджон Обидов спас младенца, которого неизвестный пытался похитить на юго-востоке Москвы. В интервью 360.ru мужчина-герой рассказал, что его жизненная позиция заключается в том, что люди должны помогать друг другу.

Мухаммаджон работает курьером больше года. В тот день, 24 июля, молодой человек как обычно развозил заказы. Проезжая мимо одной из детских площадок он заметил мужчину, который бросился на мать с младенцем на руках.

«Как-то хотел помочь, что-то сделать», - признался Мухаммаджон.

Злоумышленник выхватил ребенка и побежал, курьер бросился за ним. Неизвестный бросил ребенка на землю.

Молодой человек отметил, что у него неплохая физическая подготовка: раньше он занимался несколькими видами спорта.

«Я из Узбекистана, мне 23 года <…> Мама хотела, чтобы стал полицейским. Не вышло», - рассказал он.

Доставщик рад, что помог женщине. Он добавил, что та была в панике.

«Если можешь, надо помогать людям», - почеркнул он.

В прошлом году бдительный курьер спас московскую пенсионерку от потери полумиллиона рублей. Пожилой женщине позвонила неизвестная и представилась ее дочерью. Злоумышленница сообщила, что якобы стала виновницей ДТП с пострадавшей, и ей нужны деньги.

Дети Женщины Интервью Мужчины Узбекистан Курьеры Москва
25 июля 2024, 19:01
Таксист в Москве устроил ДТП, поругался с пассажиром и выстрелил в него из травматики
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В Москве таксист поссорился с пассажиром и выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Об этом рассказала пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Международном шоссе в районе аэропорта Шереметьево. Мужчина сел в салон такси. В дороге он повздорил с водителем, тот врезался в металлическое ограждение и, достав травматический пистолет, несколько раз выстрелил в пассажира, пытаясь попасть в голову.

Пострадавшего госпитализировали, а таксиста задержали. Прокуратура выясняет обстоятельства по делу. Против стрелявшего могут возбудить уголовное дело о покушении на убийство.

По версии одного из Telegram-каналов , пострадавший тоже был таксистом, а конфликт возник из-за парковки.

В начале июня таксист без водительских прав устроил в Уфе тройное ДТП.

Прокуратура РФ Такси Машины
25 июля 2024, 18:41
Неадекватный мужчина с ножом чуть не утонул в центре Москвы
Global Look Press
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Мужчина упал в реку Яуза у Серебрянической набережной в центре Москвы. Подробности 360.ru сообщил источник.

Утопающего заметил капитан одного из теплоходов и попытался поднять на борт. Мужчине бросили спасательный круг, но тот его проигнорировал.

Одновременно капитан позвонил в экстренные службы и сообщил, что мужчина с ножом неадекватно ведет себя в реке. На помощь прибыли спасатели, утопающего пытаются вытащить из воды. Информация о состоянии пострадавшего пока неизвестна. По номеру 112 продолжают поступать заявки от очевидцев.

Ранее на пруду в Южном Бутове утонул парень на сапборде. Молодой человек не пристегнулся во время катания. В один момент 20-летнний юноша потерял равновесие, упал в воду и не вынырнул.

Мужчины Реки
25 июля 2024, 17:50
«Обращаются неаккуратно». Инвалиду сломали коляску на рейсе «Уральских авиалиний»
РИА «Новости»
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Девушка-инвалид Ксения лишилась дорого импортного кресла-каталки на рейсе «Уральских авиалиний». Пострадавшая сообщила подробности случившегося в комментарии 360.ru.

Перед полетом Ксения проконтролировала, чтобы коляску оформили правильно. По прибытии сопровождающие сообщили девушке, что у кресла полностью отломана одна подножка.

«Выяснилось, что они отломали цельную конструкцию, то есть цельную раму из алюминия, просто так она сломана быть не могла. На нее оказали какое-то сильное физическое воздействие при транспортировке. Как именно это произошло и в какой момент я, естественно, не знаю», - добавила Ксения.

Она написала претензию на авиакомпанию, которую обещали рассмотреть в течение 30 дней. При этом без коляски девушка не могла даже покинуть аэропорт.

«У них нет никаких инструкций на этот счет, как они могут помочь пассажиру, если они сломали коляску, и она не подлежит использованию. <…> И в итоге решение придумали мы. Мы попросили авиакомпанию следующим рейсом направить в Москву мою вторую коляску, которой я пользуюсь дома», - добавила потерпевшая.

Девушка решила обратиться в СМИ, потому что авиакомпании неаккуратно обращаются с колясками.

«Во-первых, это порча имущества. Во-вторых, это порча имущества такого, без которого человек не может обходиться. И вот сейчас я нахожусь у специалиста, мы с ним подбирали новую коляску. Он сказал, что даже если мы прямо сейчас заплатим деньги, то ее произведут не раньше, чем через пять-шесть месяцев», - рассказала Ксения.

При этом коляски выросли в цене. Кресло изготовят за границей по индивидуальному заказу, заключила девушка.

Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова дала комментарий 360.ru по факту произошедшего.

«Авиакомпания проводит внутреннее расследование данной ситуации», - заявила она.

Подобная история с этим же перевозчиком произошла в сентябре 2023 года. Паралимпийцу Николаю Руденко дважды сломали электроколяску во время перелетов на самолете «Уральских авиалиний».

Уральские авиалинии Инвалиды

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