Промышленное предприятие загорелось после атаки в Кривом Роге
В Днепропетровской области перехватили беспилотники. Рухнувшие после работы систем ПВО обломки спровоцировали пожар на предприятии в Кривом Роге, объявил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак.
«Из-за падения обломков на промышленном предприятии в Кривом Роге вспыхнул пожар. Потушили огонь», - написал он.
Украинские военные выследили беспилотники и, по словам Сергея Лысака, сбили. Бои вели также в Никопольском районе. Глава администрации заявил, что никто не пострадал. Загорелась сухая трава, повреждения получили линия электропередачи и сельхозпредприятие.
Взрывы прогремели в Одесской области. Власти сообщили, что БПЛА и ракеты повредили припортовую инфраструктуру и складские помещения.
Российские военные засекли беспилотники в районе Крыма , Курской и Брянской областей.