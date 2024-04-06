Прокурор Оренбургской области посетил пункты временного размещения в Орске

Читайте нас в:

Медведев уточнил, что из-за обрушения дамбы многие жители остались без домов. Прокуратура взяла ситуацию под контроль, чтобы защитить права пострадавших.

«В частности, мной лично в течение ночи проверены пункты временного размещения, в которых содержатся граждане, лишившиеся жилья. Были выявлены отдельные проблемы, в отношении которых рекомендованы мероприятия, направленные на улучшение организации работы пунктов временного размещения», - пояснил прокурор.

Он добавил, что также во время заседания комиссии по ЧС администрации города озвучил рекомендации, которые помогут улучшить работу по защите прав людей.

Ранее в Орск направили дополнительный борт МЧС со спецоборудованием для ликвидации последствий подтопления. Специалисты также доставят плавсредства, спасжилеты и гидрокостюмы.