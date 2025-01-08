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Самолет «Уральских авиалиний» должен был отправиться из воздушной гавани в Египет в 03:25 поместному времени (01:26 по московскому).

«Планируемое время вылета 13 часов 00 минут (11:00 по московскому времени - прим. ред.)», - уточнили в пресс-службе.

Транспортная прокуратура взяла на контроль оказание услуг пассажирам. Их разместили в гостинице, предоставив горячее питание и прохладительные напитки. В аэропорт выехал дежурный сотрудник Свердловской транспортной прокуратуры для организации работы мобильной приемной.

Одна из пассажирок рейса рассказала, что лайнер вряд ли вылетит в 13:00. По ее словам, не выспавшиеся люди еле стоят на ногах.

В аэропорту Кольцово также задержали борт Red Wings до Уфы, сообщило Ura.ru.