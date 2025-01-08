08 января 2025, 11:58

Прокуратура заинтересовалась задержкой рейса Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх

РИА «Новости»
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали к вылету рейс U6-1875 в Шарм-эш-Шейх, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет «Уральских авиалиний» должен был отправиться из воздушной гавани в Египет в 03:25 поместному времени (01:26 по московскому).

«Планируемое время вылета 13 часов 00 минут (11:00 по московскому времени - прим. ред.)», - уточнили в пресс-службе.

Транспортная прокуратура взяла на контроль оказание услуг пассажирам. Их разместили в гостинице, предоставив горячее питание и прохладительные напитки. В аэропорт выехал дежурный сотрудник Свердловской транспортной прокуратуры для организации работы мобильной приемной.

Одна из пассажирок рейса рассказала, что лайнер вряд ли вылетит в 13:00. По ее словам, не выспавшиеся люди еле стоят на ногах.

В аэропорту Кольцово также задержали борт Red Wings до Уфы, сообщило Ura.ru.

Египет Самолеты Екатеринбург
08 января 2025, 11:56
Красноярец заметил рекламу наркотиков на упаковке кураги
Unsplash
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Житель Красноярска обнаружил рекламу наркотиков на коробке с курагой. Как сообщил Telegram-канал «Борус. Люди», мужчина купил сухофруктов в лавке «Овощи и фрукты» на Парусной улице.

На коробке он обнаружил QR-код, который ведет на сайт, продающий запрещенные вещества.

«Мужчина уточнил, что рекламный QR - не наклейка, он напечатан на коробке с курагой», - сообщил «Борус. Люди».

Подозрительной пачкой кураги заинтересовалась полиция. Правоохранители проводят проверку.

Ранее Депутат Госдумы Виталий Милонов провел новогодний рейд и помог задержать торговца наркотиками. Злоумышленник не только расклеивал объявления о своем наркомагазине, но и сам хранил и сбывал эти опасные вещества. Подозреваемого доставили в отделение полиции. Ему грозит уголовное преследование. До этого парламентарий наведался в публичные дома.

Житель Красноярска обнаружил рекламу наркотиков на коробке с курагой. Как сообщил Telegram-канал «Борус. Люди» , мужчина купил сухофруктов в лавке «Овощи и фрукты» на Парусной улице.

Наркотики Реклама Мужчины Полиция QR-коды
08 января 2025, 10:58
«Отсидели в самолете 1,5 часа». В Екатеринбурге задержали рейс в Шарм-эль-Шейх
360.ru
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Пассажиры задержанного рейса Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх авиакомпании «Уральские авиалинии» стоят в огромных очередях, чтобы разместиться в гостинице. Когда именно сможет вылететь самолет в Египет, до сих пор неизвестно. Об этом 360.ru рассказала одна из пассажирок.

По ее словам, лайнер должен был отправиться в африканскую страну в 3:00, однако рейс перенесли. Посадка началась в 8:10, но самолет так и не вылетел, хотя на борту уже были люди.

«Отсидели в самолете 1,5 часа и [нас] высадили», - отметила собеседница 360.ru.

Она добавила, что рейс перенесли на 13:00, но лайнер вряд ли вылетит в это время.

«Сейчас размещают в гостинице. Ничего не комментируют. Не обещают никаких перспектив. <… > Никакой организации в гостинице, ужасно. Долго оформляют. Люди еле на ногах стоят, не спали», - пожаловалась она.

Несмотря на проблемы с оформлением гостиницы, авиакомпания предоставила клиентам горячее питание, добавила девушка.

Ранее в США из-за зимнего шторма отменили или задержали примерно 2,3 тысячи рейсов. Из-за непогоды в стране также фиксировались перебои с электроснабжением.

Египет Самолеты Екатеринбург
08 января 2025, 09:45
Вахтовики попытались вывезти драгметаллы в кофейной банке и ручке чемодана
Пресс-служба МВД
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В аэропорту Толмачево правоохранители задержали двоих уроженцев одной из стран ближнего зарубежья. Их подозревают в незаконном обороте драгоценных металлов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мужчины работали на одном из приисков в Иркутской области и похитили часть добытого золота и серебра. После окончания вахты злоумышленники приехали в Новосибирск, откуда планировали улететь на родину с криминальной добычей», - рассказала она.

Во время личного досмотра у задержанных нашли и изъяли около двух килограммов драгоценных металлов, которые были спрятаны в кофейной банке и в выдвижной ручке чемодана. По предварительной оценке, стоимость похищенного превышает 16 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов». Мужчин арестовали.

Ранее российская таможня пресекла поставку полтонны кокаина, сообщало Ura.ru. Были задержаны члены колумбийского картеля «Кали». У них обнаружили 570 килограммов кокаина, который они незаконно перевозили. Оптовая стоимость этого наркотика на «черном рынке» России оценивается в 1,5 миллиарда рублей, а розничная - превышает 5,5 миллиарда рублей.

Иркутская область Золото Металлы
08 января 2025, 08:00
Почти 40 вагонов с углем сошли с рельсов под Хабаровском
Пресс-служба Следственного комитета
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Грузовой состав сошел с рельс в Хабаровском крае. ЧП произошло в районе 461 километра частной железнодорожной линии, ведущей от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК по региону.

Всего с рельс сошли 39 полувагонов с углем. В результате ЧП никто не пострадал.

«Точный размер ущерба и причины аварии предстоит установить специалистам», - отметили в пресс-службе.

СК начал проводить доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее два грузовых вагона с рудой сошли с рельс и перевернулись в Башкирии, в городе Учалы. Состав из 17 вагонов перевозил руду. После ЧП их расцепили, и маневровый локомотив транспортировал их до пункта назначения. Из-за опрокинувшихся вагонов пришлось на время остановить автомобильное движение на переезде в микрорайоне Бурансы. Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК начало проверку.

Поезда Следственный комитет России

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