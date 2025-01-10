Прокуратура заинтересовалась делом о взрыве петарды в руке школьника в Ногинске

На площади Ленина в Ногинске пострадал 11-летний мальчик. Петарда взорвалась в руке ребенка, ему оторвало несколько пальцев левой кисти.

«Ногинская городская прокуратура выяснит обстоятельства приобретения пиротехники ребенком», - указали в пресс-службе.

После вечерней тренировки в школе олимпийского резерва мальчик возвращался домой вместе со своими друзьями. По пути они решили взорвать петарды, которые у них были с собой. Одна из них взорвалась в руке мальчика сразу после того, как он ее поджег.

Перед Новым годом 13-летнему оторвало руку взрывом петарды на фуд-корте в Нижнем Новгороде. Подросток, находясь в компании друзей на территории торгового центра, схватил петарду и поджег ее. После взрыва посетители ТЦ бросились врассыпную.