10 января 2025, 19:52

Прокуратура заинтересовалась делом о взрыве петарды в руке школьника в Ногинске

РИА «Новости»
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Ногинская городская прокуратура начала проверку по факту взрыва петарды в руке подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На площади Ленина в Ногинске пострадал 11-летний мальчик. Петарда взорвалась в руке ребенка, ему оторвало несколько пальцев левой кисти.

«Ногинская городская прокуратура выяснит обстоятельства приобретения пиротехники ребенком», - указали в пресс-службе.

После вечерней тренировки в школе олимпийского резерва мальчик возвращался домой вместе со своими друзьями. По пути они решили взорвать петарды, которые у них были с собой. Одна из них взорвалась в руке мальчика сразу после того, как он ее поджег.

Перед Новым годом 13-летнему оторвало руку взрывом петарды на фуд-корте в Нижнем Новгороде. Подросток, находясь в компании друзей на территории торгового центра, схватил петарду и поджег ее. После взрыва посетители ТЦ бросились врассыпную.

Дети Взрывы
10 января 2025, 20:53
В Керченском проливе отсыпят дорогу к кормовой части танкера «Волгонефть-239»
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Оперативные службы продолжают отсыпку дороги к кормовой части танкера «Волгонефть-239». Эта мера необходима для организации работы с берега, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Насыпь нужна, чтобы начать уборку нефтепродуктов, вытекающих из кормовой части танкера.

«Работу ведут параллельно с теми действиями, которые предпринимают по локализации загрязнения со стороны моря», - уточнили в оперштабе Кубани.

Для организации насыпи задействовали гусеничный экскаватор, к которому непрерывно подходят самосвалы с материалами для отсыпки дороги. По информации оперштаба, работы ведутся в круглосуточном режиме.

В Черном море обнаружили новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239». Утром 10 января специалисты нашли пятно мазута площадью примерно 2,8 тысячи квадратных метров. Для сбора нефтепродуктов привлекли пять судов с оборудованием и спецтехникой.

Черное море Дороги Нефть Работа Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
10 января 2025, 20:16
Петербургский школьник пострадал на уроке труда
РИА «Новости»
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На уроке труда в одной из школ Санкт-Петербурга при выполнении работ пострадал ученик. Прокуратура Фрунзенского района устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетнего.

«По предварительным данным, в одной из школ на уроке труда при выполнении практических работ ученик получил травму пальца. В результате инцидента ученик был госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура установит все причины и условия травмирования подростка, а также проверит исполнение законодательства об образовании.

В Ногинске прокуратура заинтересовалась делом о взрыве петарды в руке школьника. Петарда взорвалась в руке 11-летнего мальчика, ему оторвало несколько пальцев левой кисти.

На уроке труда в одной из школ Санкт-Петербурга при выполнении работ пострадал ученик.

Прокуратура Фрунзенского района устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетнего.

Санкт-Петербург Школы Школьники
10 января 2025, 19:49
Дети попали под удар. Охранник устроил жесткую давку в школе Воронежа
РИА «Новости»
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Десятки учеников воронежской школы попали в жесткую давку. Как сообщил Telegram-канал Baza, ее случайно устроил неопытный охранник учебного заведения.

Десятки учеников воронежской школы попали в жесткую давку. Как сообщил Telegram-канал Baza , ее случайно устроил неопытный охранник учебного заведения.

Издание также опубликовало видео с места событий, которое снял один из очевидцев происшествия. На кадрах заметно, что за стеклянными дверьми школы собралась большая толпа детей, в том числе и учащихся младших классов.

Выходить им пришлось по очереди через одну створку. Baza утверждает, что «малыши первые попали под удар», некоторым из них удержаться на ногах не удалось.

По версии издания, в ситуации помог разобраться один из мужчин, который встречал из школы своего ребенка. Он распахнул вторую створку дверей, после чего ученики спокойно покинули учебное учреждение.

Предположительно, виновником происшествия оказался охранник. Он работал первый день и не успел разобраться в правилах.

Газета «Новости Воронежа» сообщила, что на происшествие уже отреагировали местные власти. В пресс-службе воронежского муниципалитета признали - в холле действительно собрались ученики после окончания уроков. Однако никто из детей не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась.

Действия по организации работы учебного учреждения оценит местное управление образования, добавили в пресс-службе мэрии Воронежа.

В ноябре 2024 года массовая давка произошла и в одной из краснодарских школ. Несколько детей пострадали.

Дети Школы Образование
10 января 2025, 18:41
В Казани девушка погибла во время катания на привязанной к авто ватрушке
Пресс-служба МВД
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Жительница Казани погибла во время катания на тюбинге (ватрушке). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Татарстану.

В службу «112» 8 января поступило сообщении о гибели девушки, которая погибла, якобы врезавшись в столб забора. Сотрудники ГИБДД не нашли следов крови и пришли к выводу, что полученная информация не соответствует действительности.

«Биологические следы были обнаружены при объезде близлежащей территории в 1,2 километра от места предположительной гибели девушки», - сообщили в МВД.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, девушка каталась на ватрушке, привязанной к задней части автомобиля. Вопреки ПДД, водитель вез пассажира вне кабины. Владелицей авто оказалась подруга погибшей. Правоохранители завели уголовное дело, обвиняемая признала свою вину.

Врач-травматолог Александр Аржаков посоветовал кататься с горки только на ледянке или санях, сидя вперед ногами. В такой позе легче сохранить равновесие и избежать падения.

Уголовное дело Казань Татарстан ДТП

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