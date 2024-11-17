17 ноября 2024, 19:46

Прокуратура взялась за пьяного угонщика маршрутки в Подмосковье

Телеканал «360»
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Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту угона маршрутки и ДТП в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 10 утра в Малаховке 31-летний пьяный мужчина повздорил с водителем маршрутки и отобрал у него ключи. Злоумышленник на угнанной машине уехал в Раменское. На одной из улиц он вылетел на «встречку» и врезался в легковушку.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Угон».

«Кроме того, он привлечен к административной ответственности за невыполнение требования об остановке транспортного средства, управление автомобилем в состоянии опьянения», - уточнили в ведомстве.

За рулем легковушки находилась женщина. Она отделалась ушибами, потому что сработали подушки безопасности.

Как стало известно, злоумышленника ловили как минимум четыре полицейских машины. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Уголовное дело ДТП Машины Водители
17 ноября 2024, 13:15
Самолет аварийно приземлился в Шереметьеве
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Самолет 17 ноября совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник 360.ru.

Официальных данных пока не поступало. Причины экстренной посадки ависудна уточняются.

В начале ноября самолет рейса Петербург - Алма-Аты вынужденно сел в Шереметьеве. Экипаж заметил неполадки во время полета, было подозрение на течь топлива. Рейс выполнили на запасном самолете.

UPD: информация об аварийной посадке самолета в Шереметьеве не подтвердилась.

Самолеты
16 ноября 2024, 18:36
Число отравившихся в Новочебоксарске выросло до 205
Unsplash
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Число взрослых и детей, отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске, увеличилось до 205 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Чувашии.

В больнице в состоянии средней степени тяжести по-прежнему находятся шесть человек. Еще 199 пациентов, в том числе семь взрослых, проходят лечение амбулаторно.

Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь. По данным ведомства, отравившиеся дети находятся под наблюдением участковых педиатров. Ситуацию контролирует глава Чувашии Олег Николаев, а также соответствующие ведомства.

Ранее у отравившихся в столовой школы обнаружили РНК норовируса. По информации источника 360.ru, симптомы отравления у учащихся появились после потребления плова. На следующее утро школьники побоялись идти на уроки.

Дети Школы Минздрав
16 ноября 2024, 16:10
Тело погибшего обнаружили в шахте «Таштагольская»
Пресс-служба МЧС
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В шахте «Таштагольская» обнаружили тело горняка, сообщила пресс-служба МЧС России. Спасатели разобрали уже 10 кубометров породы, чтобы поднять его на поверхность.

«Специалисты устанавливают пневмодомкрат для поднятия плит, чтобы извлечь погибшего из-под завала», - уточнили в министерстве.

Ранее в шахте произошло обрушение кровли. С места ЧП эвакуировались 183 человека, но один шахтер остался под завалами. К его поискам подключили 25 спасателей, однако работы пришлось приостановить из-за повторного горного удара. В результате этого ЧП никто не пострадал.

Шахты МЧС РФ
16 ноября 2024, 09:57
Пострадавшим в пожаре в Подмосковье детям оказали помощь в ДКЦ Рошаля
Телеканал «360»
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Пострадавших во время пожара в Подмосковье детей доставили в ДКЦ имени Рошаля в Красногорске, сообщил источник 360.ru. По его словам, пациенты живы, их здоровью ничто не угрожает — медики оказывают всю необходимую помощь.

«Все детишки живы и в сознании. Будут пока лечиться в реанимации. Все на самостоятельном дыхании, с хорошим насыщением кислорода. Всю необходимую терапию получают», - отметил источник 360.ru.

Одного из поступивших поступил на ИВЛ, но сейчас он на самостоятельном дыхании, кислород подают через лицевую маску. В больницу приехал отец еще двух пострадавших - двух мальчиков. Сейчас он находится рядом с детьми.

Пожар случился накануне поздно вечером. На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи. Медики оперативно осмотрели пострадавших и доставили их в Красногорск.

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