28 декабря 2023, 08:49

Прокуратура взяла на контроль высадку детей с поезда Москва — Симферополь

РИА «Новости»
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Прокуратура Тамбовской области проконтролирует соблюдение прав детей, которых сняли с поезда Москва — Симферополь. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

О соблюдении прав несовершеннолетних на квалифицированную медицинскую помощь доложат прокурору Тамбовской области Александру Гулягину.

Дети ехали в поезде в составе организованной группы. У некоторых из них зафиксировали признаки ОРВИ и повышенную температуру, после осмотра медиками несовершеннолетних сняли с состава и направили в медицинское учреждение.

«На станции Мичуринск - Уральский в Тамбовской области после осмотра бригадой медиков 10 детей сняты с поезда и для дополнительного обследования направлены в Тамбовскую детскую клиническую больницу», - указали в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что направляющаяся в Джанкой группа состояла 250 детей и 45 сопровождающих. Начальник поезда рассказал диспетчеру о недомоганиях некоторых несовершеннолетних, после чего на одной из станций в вагоны пришли врачи и работники Роспотребнадзора.

Прокуратура Тамбовской области проконтролирует соблюдение прав детей, которых сняли с поезда Москва - Симферополь. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Дети Прокуратура РФ Больницы Поезда ОРВИ
28 декабря 2023, 07:28
Захламленная квартира горела в Кузьминках, умер один жилец
Пресс-служба МЧС
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В Кузьминках на юго-востоке Москвы произошел пожар. В захламленной квартире загорелись вещи и мебель. Одного жильца не удалось спасти, сообщил источник «360».

Вызов в панельную пятиэтажку на улице Федора Полетаева поступил в 00:43. Очевидцы жаловались на задымление в подъезде. Спасатели нашли очаг возгорания в двухкомнатной квартире на третьем этаже.

Горели личные вещи и мебель на площади пяти квадратных метров, квартира оказалась захламлена. Огонь потушили. Одного человека госпитализировали, второй умер. Оба, по словам источника «360», взрослые.

На юге Москвы произошла массовая авария с участием пяти машин, в том числе грузовика и такси. Они столкнулись на Варшавском шоссе в Чертаново Северном утром 28 декабря. Никто не пострадал.

Пожары Москва 2023
28 декабря 2023, 07:03
Массовая авария с участием такси, грузовика и легковых машин произошла на юге Москвы
РИА «Новости»
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В Южном административном округе Москвы произошла массовая авария с участием пяти машин. Среди участников ДТП такси, автомобили каршеринга и грузовик. Помощь медиков не потребовалась, сообщил источник «360».

Спасателей в 03:44 вызвали в Чертаново Северное к дому на Варшавском шоссе, 126а. Произошло столкновение пяти машин: легкового Mercedes, каршеринговых Chery Amulet и Kia, такси марки Kia и грузовика Mitsubishi с пустым фургоном.

Помощь МЧС и медиков, по словам источника «360», не потребовалась, никто не пострадал. Разлива топлива на месте аварии не обнаружили.

В Гатчинском районе Ленинградской области на дороге «подъезд к поселку Коммунар» автобус «ПАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Госпитализировали водителя и 12 пассажиров.

ДТП Москва 2023
28 декабря 2023, 05:21
Десять детей сняли с поезда Москва — Симферополь из-за массовой болезни
РИА «Новости»
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С поезда Москва — Симферополь высадили 10 детей с признаками ОРВИ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, несовершеннолетних пассажиров госпитализировали в Тамбовскую детскую больницу. Группа из 250 детей и 45 сопровождающих направлялась в Джанкой. Во время пути некоторые из них пожаловались на недомогание.

Начальник состава сообщил о произошедшем диспетчеру. На областной станции Мичуринск-Уральский в вагоны пришли врачи и работники Роспотребнадзора. В итоге 10 детей отправили в больницу. Остальные пассажиры продолжили путь.

Ранее с поезда Тюмень - Адлер сняли и отправили в больницу в Саратове 125 детей. По словам главы Саратовской области Романа Бусаргина, несовершеннолетние отдыхали организованной группой в лагере, а на обратном пути у одного из детей поднялась температура. В итоге на место ЧП отправили бригаду скорой помощи.

С поезда Москва - Симферополь высадили 10 детей с признаками ОРВИ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Дети Больницы Болезни Роспотребнадзор Поезда
28 декабря 2023, 04:17
Замерзшую женщину с ребенком без верхней одежды обнаружили на улице в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Жители дома на улице Опалихинской в Екатеринбурге обнаружили рано утром 27 декабря у подъезда замерзшую женщину с ребенком. Оба были без верхней одежды. Соседи вызвали скорую, сообщило издание Е1.ru.

Вышедший рано утром из дома мужчина обнаружил раздетых и замерзших женщину и ребенка, он впустил их в подъезд и вызвал скорую. Женщина едва могла передвигаться на коленях, это видно на камерах видеонаблюдения.

Пострадавших увезли в больницу, женщину медикам пришлось нести до машины скорой помощи на носилках. Мальчика отправили в детскую больницу № 9.

Полиция Екатеринбурга прокомментировала происшествие. В МВД сообщили, что женщина и ребенок «вышли сами», противоправных действий против них не совершали.

В Свердловской области врачи спасли двухлетнюю девочку , которая чуть не замерзла в сугробе и пережила две клинические смерти. Ребенок провалился в сугроб и провел на морозе несколько часов.

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