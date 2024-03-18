18 марта 2024, 21:35

Прокуратура установит причины обвала на руднике в Амурской области

Freepik
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Прокуратура Зейского района Амурской области организовала проверку после обвала в шахте на золотодобывающем прииске. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

На место происшествия выехал районный прокурор Магомед Алиев. Правоохранительные органы проверят исполнение требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

По предварительной информации, в результате обрушения, которое случилось 18 марта, под завалом могут находиться до 15 человек.

На место ЧП направили 25 специалистов и четыре единицы техники. По вентиляционному уклону в рудник должны зайти спасатели.

Обвал произошел на участке подземных работ рудника.

В феврале в Кузбассе после горного удара пришлось эвакуировать 163 горняка шахты «Таштагольская». Пострадавших и разрушений не было. Позже горняки вернулись к работе.

Шахты Спасатели Обрушения Работа
18 марта 2024, 20:27
Обрушение произошло на руднике в Амурской области
Global Look Press
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В Амурской области на руднике, расположенном в Зейском муниципальном округе, произошло обрушение. Под завалами, по данным пресс-службы МЧС, могут находиться люди.

«Предварительно, под завалами могут находиться до 13 человек», - уточнили в ведомстве.

На место ЧП направили 25 специалистов и четыре единицы техники. По вентиляционному уклону в рудник должны зайти спасатели.

«Восстанавливается связь, проводится механизированная расчистка транспортного уклона», - добавили в МЧС.

Обвал произошел на участке подземных работ рудника.

В феврале в Кузбассе после горного удара пришлось эвакуировать 163 горняков шахты «Таштагольская». Пострадавших и разрушений не было. Позже горняки вернулись к работе.

Спасатели МЧС РФ Рабочие места Россия Работа
18 марта 2024, 19:54
Иномарка протаранила ехавший на красный автомобиль ДТП в Екатеринбурге
Global Look Press
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В Екатеринбурге на перекрестке легковушка врезалась в автомобиль автоинспекторов. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Патрульная машина ехала по улице Токарей со стороны «Карнавала» с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Водитель автомобиля Kia Rio в это время двигался по улице Татищева в левом ряду на зеленый сигнал светофора в сторону центра и влетел в бок машины ДПС.

По словам очевидцев, предположительно, в ДТП получил травмы один автоинспектор. О других пострадавших пока ничего не известно.

После аварии началась проверка. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Екатеринбурге на 46-м километре ЕКАД столкнулись две фуры. В результате аварии пострадал один человек - его зажало в кабине.

ДТП ГИБДД Екатеринбург
18 марта 2024, 19:41
Вспышка сальмонеллеза произошла на производстве косметики в Казани
РИА «Новости»
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В Казани 40 сотрудников компании «НэфисКосметикс» госпитализировали с сальмонеллезом. Все заболевшие 15 марта ели в столовой предприятия, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

По данным ведомства, случаи заражения выявили с 17 по 18 марта. У 17 человек обнаружили сальмонеллу, остальные анализы еще исследуют.

Сотрудники Роспотребнадзора во время расследования возникновения вспышки заболевания выявили грубые нарушения санитарных требований на пищеблоке предприятия. Специалисты подготовили материалы для суда, чтобы приостановить работу столовой, помещения общепита опечатали.

Также ввели противоэпидемические меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

В Новосибирске около 28 местных жителей отравились роллами из доставки. Все заказывали еду в одной компании.

Казань Болезни Роспотребнадзор
18 марта 2024, 19:29
«Горы — всегда риск». Травма спасла мужчину от рокового турпохода на Камчатке
Pxhere
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Мощная лавина сошла на туристов возле перевала Красноармейского на Камчатке. Под снегом оказались 11 человек, несколько не смогли выбраться. Мужчина, который тоже должен был идти в роковой поход, рассказал «360», что в группе были будущие инструкторы.

«Это просто учебный поход для инструкторов, как я понял. Группы разбивали в декабре, подготавливали. Обучение начиналось с 11 января, а 10 января я порвал ахиллес (ахиллово сухожилие - прим. ред.), до сих пор на костылях. Естественно, меня вычеркнули из группы», - отметил он.

Мужчина объяснил, что планировался простой поход первый категории. Группа, в которую он так и не попал, выдвигалась 16 марта.

«Штатный поход, входит в программу обучения. У нас были договоры, все там прописано четко», - добавил собеседник «360».

Ничего экстремального в маршруте не было. Мужчина предположил, что возникли проблемы с погодой.

«Я оказался, может быть, счастливчиком, у меня прервалось обучение на инструкторов. Я сам еще толком не знаю: реально это обучающая группа шла либо любители-туристы. Так-то я здесь ничего такого не вижу, в плане где и что было сделано неправильно, потому что маршрут легкий - нам показывали на карте. В это время года все возможно, горы всегда с риском связаны», - заключил он.

По данным регионального главка Следственного комитета , пропавшими без вести числятся 19-летний молодой и 44-летняя женщина. По предварительным данным, ее нашли погибшей. Руководил группой Алексей Чепуштанов - профессионал, который водит туристов несколько лет.

Туризм Погода Мужчины Камчатка

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