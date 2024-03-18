Прокуратура установит причины обвала на руднике в Амурской области

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На место происшествия выехал районный прокурор Магомед Алиев. Правоохранительные органы проверят исполнение требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

По предварительной информации, в результате обрушения, которое случилось 18 марта, под завалом могут находиться до 15 человек.

На место ЧП направили 25 специалистов и четыре единицы техники. По вентиляционному уклону в рудник должны зайти спасатели.

Обвал произошел на участке подземных работ рудника.

В феврале в Кузбассе после горного удара пришлось эвакуировать 163 горняка шахты «Таштагольская». Пострадавших и разрушений не было. Позже горняки вернулись к работе.