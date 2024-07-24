Прокуратура проверит участников «Последнего героя» из-за съеденной выдры

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По данным издания, неизвестный написал жалобу в прокуратуру после выхода в эфир четвертого выпуска нового сезона проекта. В нем нейрохирург Алан Царикаев поймал и вместе с соплеменниками приготовил и съел выдру.

Сам Царикаев отказался комментировать 360.ru что-либо, сообщив, что все подобные вопросы вправе обсуждать только представители телеканала-вещателя.

Блогер, обозревавший выпуск , заявил, что охота на выдр разрешена только осенью и зимой, поэтому назвал участников шоу браконьерами.

В мае губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на слова участницы одного из реалити-шоу на телеканале «Пятница!», назвавшей город «дырой».