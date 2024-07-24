24 июля 2024, 18:12

Прокуратура проверит участников «Последнего героя» из-за съеденной выдры

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Прокуратура проверит участников реалити-шоу «Последний герой», находящихся в Горном Алтае, по заявлению телезрителя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, неизвестный написал жалобу в прокуратуру после выхода в эфир четвертого выпуска нового сезона проекта. В нем нейрохирург Алан Царикаев поймал и вместе с соплеменниками приготовил и съел выдру.

Сам Царикаев отказался комментировать 360.ru что-либо, сообщив, что все подобные вопросы вправе обсуждать только представители телеканала-вещателя.

Блогер, обозревавший выпуск , заявил, что охота на выдр разрешена только осенью и зимой, поэтому назвал участников шоу браконьерами.

В мае губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на слова участницы одного из реалити-шоу на телеканале «Пятница!», назвавшей город «дырой».

Прокуратура РФ Телевидение
24 июля 2024, 16:26
Петербурженка бросила трех детей на улице и ушла на работу
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Жительница Санкт-Петербурга оставила трех своих детей на улице без присмотра и отправилась на работу. Брата и двух его сестер поместили в больницу, а женщину привлекут к ответственности, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Брошенных детей заметили на Васильевском острове, уточнило издание «Мойка 78». Сначала местные жители обратили внимание на одинокую годовалую девочку, на теле которой были синяки.

«Позже заметили еще двух детей без присмотра взрослых, ими оказались девяти- и 11-летний брат и сестра найденного ребенка», - подчеркнули в СК.

Дети, добавили в ведомстве, выглядели неопрятно. Их доставили в больницу для осмотра.

Личность их матери удалось установить. По данным «Фонтанки» , 35-летняя женщина воспитывает детей одна. Уходя на работу, она оставляла их без присмотра.

На петербурженку составили протокол и могут возбудить против нее уголовное дело. Раньше женщину привлекали к ответственности за проституцию.

Ранее жительница Каменска-Уральского снимала видео , на котором душила своего ребенка для того, чтобы шантажировать его отца. Против нее были возбуждены два уголовных дела: по статьям «Угроза убийством» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Санкт-Петербург Дети Следственный комитет России
24 июля 2024, 16:24
«Врагов не было». Соседка — о мужчине, чью машину подорвали на севере Москвы
Телеканал «360»
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У семейной пары, которую подорвали в иномарке на севере Москвы, не было врагов. Об этом 360.ru рассказала соседка пострадавших супругов.

«Семья военных, очень хорошая. У них четверо детей, все довольно коммуникабельные. Очень доброжелательные люди. Ничего плохого вообще не могу сказать. Как это вообще случается - непонятно. Очень страшно…» - призналась она.

Женщина рассказала, что сам момент взрыва не видела, только слышала сильный грохот. После в чате дома написали, что подорвали машину жильцов. По словам собеседницы 360.ru, все соседи друг друга хорошо знают, общаются.

«Мы здесь все дружно живем. В доме, ну абсолютно точно, нет никого ни у кого недоброжелателей», - подчеркнула она.

Ранее полиция подтвердила, что в иномарке сдетонировал неустановленный предмет. Следователи возбудили уголовное дело. По одной из версий, взрыв иномарки - покушение на убийство ее владельца из-за профессиональной деятельности.

«У него (пострадавшего военного - прим. ред.) не было никаких врагов», - уверена соседка.

Telegram-канал Mash опубликовал ролик, на котором видно, как неизвестный что-то подложил под днище машины в районе сиденья водителя, а затем скрылся. Сам момент взрыва внедорожника засняли камеры. В результате происшествия мужчине оторвало конечности , а женщина получила рваные раны лица. Следователи установили личность подозреваемого в подрыве.

Уголовное дело Убийства Дети Семья Военные Взрывы Иномарки Машины Водители Полиция Москва
24 июля 2024, 16:02
Исполнитель подрыва авто на севере Москвы сбежал в Турцию
РИА «Новости»
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Исполнитель подрыва автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников в беседе с Life.ru.

Российская сторона работает с турецкими коллегами по вопросу экстрадиции подозреваемого, добавил глава ФСБ.

«Работаем с Турцией… Посмотрим», - сказал Бортников.

Следственный комитет установил личность предполагаемого преступника. Специалисты осмотрели машину, на которой подозреваемый приехал к месту ЧП.

Иномарка Toyota Land Cruiser взорвалась 24 июля на Синявинской улице. В машине находились два человека, водителю оторвало стопы. По данным СМИ, неизвестный заложил взрывчатку под кресло водителя. Внедорожник принадлежал военному, сообщил RT.

Турция ФСБ Москва
24 июля 2024, 15:05
«Все это вранье!» Офицер Торгашов опроверг сообщения о подрыве в авто
РИА «Новости»
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Офицер Андрей Торгашов назвал враньем информацию о подрыве его автомобиля на севере Москвы утром 24 июля. Свою позицию он высказал в комментарии 360.ru.

«Ко мне это никакого отношения не имеет. У меня все в порядке», - заявил он.

Торгашов не исключил, что подаст в суд на СМИ, использовавшие его фотографию для иллюстрации новости, и потребует опровержения и компенсации за моральный ущерб.

«Я знаю, что это, скорее всего, украинские ЦИПсО работают», - подчеркнул офицер.

Он уточнил, что находится на военной пенсии и проживает в Лобне, а в указанном районе Москвы никогда не был.

«Все это вранье! Сначала надо разбираться, а потом уже [писать]» - отметил он.

Взорванный автомобиль, с его слов, тоже принадлежит кому-то другому.

«У меня никогда в жизни не было машины такой», - подчеркнул Торгашов.

Ранее жена офицера сообщила , что он здоров и невредим.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался у дома на Синявинской улице в Москве сегодня утром. Водителю оторвало стопы , при этом он был в сознании и сам оказал себе первую помощь. Следственные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Взрывы Москва

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