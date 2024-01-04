Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров «Уральскими авиалиниями»

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Вылет рейса WZ3077 из аэропорта Жуковский по маршруту Москва - Хамбантота задержали. Всего на самолет зарегистрировали 413 пассажиров, причины задержки пока неизвестны.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте начала проверку по этому факту», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что авиакомпания обеспечила пассажиров размещением в гостинице, питанием и напитками.

На борту самолета сообщением Москва - Минеральные Воды произошла драка между пассажиром и бортпроводником. Мужчина попросил продать ему коньяк, но получил отказ и набросился на оппонента с кулаками.