Прокуратура проверит причины задержки вылета самолета Nordwind из Сочи в Москву

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Речь идет о рейсе N4-6512. Пассажиры должны были вылететь в столицу 26 сентября в 12:25. Однако этого не произошло.

По предварительным данным, задержка связана с техническими причинами, добавили в пресс-службе. Проверкой занялась Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

По информации Mash , в сочинском аэропорту из-за ЧП застряли около 450 человек. Источник канала уточнил, что сначала пассажирам сказали, что Boeing 777-300ER обесточен. Потом капитан воздушного судна заявил, что все в порядке, но потом пропал.

В салоне самолета было очень душно. Некоторым людям из-за этого стало плохо. Позже кондиционеры все-таки включили и обеспечили пассажиров водой.