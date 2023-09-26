Прокуратура проверит причины задержки вылета самолета Nordwind из Сочи в Москву

26 сентября 2023, 18:01
РИА «Новости»
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С обстоятельствами и причинами задержки вылета рейса авиакомпании Nordwind из Сочи в Москву будет разбираться сотрудники надзорного ведомства. О проверке сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Речь идет о рейсе N4-6512. Пассажиры должны были вылететь в столицу 26 сентября в 12:25. Однако этого не произошло.

По предварительным данным, задержка связана с техническими причинами, добавили в пресс-службе. Проверкой занялась Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

По информации Mash , в сочинском аэропорту из-за ЧП застряли около 450 человек. Источник канала уточнил, что сначала пассажирам сказали, что Boeing 777-300ER обесточен. Потом капитан воздушного судна заявил, что все в порядке, но потом пропал.

В салоне самолета было очень душно. Некоторым людям из-за этого стало плохо. Позже кондиционеры все-таки включили и обеспечили пассажиров водой.

Авиация Прокуратура РФ Сочи
Стали известны подробности задержания украинца, доставившего торт летчикам в Армавире
23 октября 2023, 03:50
Freepik
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Курьера, который пытался отравить бывших воспитанников летного училища в Армавире Краснодарского края, задержали в аэропорту Севастополя. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В материале сказано, что подозреваемым оказался 32-летний Семенов Е. Его поймали в воздушной гавани 21 октября, когда он пытался улететь в Москву дневным рейсом. Также мужчину объявили в розыск по статье «Разбой». По предварительным данным, это сделали из-за отсутствия достаточных доказательств причастности подозреваемого к происшествию. После задержания его отправили к оперативникам из Армавира.Официально об этом происшествии пока не сообщали.

Ранее стало известно о попытке отравления алкоголем и тортом 77 выпускников летного училища в Армавире. Мужчины отмечали 20-летнюю годовщину выпуска из учреждения, когда на торжество приехал доставщик. Он принес презенты от анонимного отправителя. Однако летчики не стали есть подарки. Один из них посмотрел записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно курьера. Позже выяснилось, что им оказался уроженец Мелитополя Запорожской области.

Еда Военные Севастополь
«Оставил на лавочке». Стало известно, куда пропала писавшая «из ада» екатеринбурженка
23 октября 2023, 01:47
Freepik
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Пропавшая в Екатеринбурге женщина, которую искали почти полгода, поругалась с мужем и исчезла «с радаров» своих родственников. Подробности почти детективной истории рассказало интернет-издание E1.ru.

По информации СМИ, Анастасия перед исчезновением поругалась с мужем. В Екатеринбург они с супругом переехали в апреле, дочка осталась с бабушкой в Омске.

«Он бросил ее на скамеечке в парке. Она нашла другого мужчину и жила с ним. С родственниками Анастасия общаться не хотела, поэтому и была в розыске. Они думали, что женщина пропала. Потом Анастасия, видимо, узнала, что ее ищут», - рассказал изданию близкий к силовым структурам источник.

После этого Анастасия сама пришла в полицию. Женщина написала объяснительную записку и попросила ее не искать. По информации полиции, пропавшая проживает в том же районе, где в июле ее засекла камера наблюдения.

Муж пропавшей сообщил ее матери, что 5 мая поссорился с женой. После она ушла в неизвестном направлении. Несколько месяцев женщина не выходила на связь, потом написала супругу : «Я не могу говорить, я в аду. Помоги».

Женщины Екатеринбург
Человек погиб при пожаре в квартире девятиэтажки на юге Москвы
22 октября 2023, 20:33
unsplash.com
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На юге Москвы в квартире девятиэтажного  дома произошел пожар. Один человек погиб, сообщил источник «360.

Возгорание зафиксировали в доме № 10, корпус 1 на улице Ясеневой. На место случившегося прибыли спасатели. Огонь охватил площадь три квадратных метра. Источник добавил, что двухкомнатная квартира, где произошел пожар, захламлена.

В этот же день огонь вспыхнул в хранилище книг главного здания МГУ на Ленинских горах. Огонь охватил 10 квадратных метров помещения, горели книги.

Вечером 22 октября стало известно, что в Москве едва не сгорел склад службы доставки «Самокат». Причиной тому стало короткое замыкание батареи курьерского электровелосипеда во время зарядки.

Пожары Москва 2023
Самосвал врезался в автокран на МКАД
22 октября 2023, 20:24
РИА «Новости»
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ДТП с участием самосвала и автокрана произошло на Московской кольцевой автодороге в районе развязки с Каширским шоссе. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

На внешней стороне 24 километра МКАД самосвал врезался в стоящий автокран. По данным источника, в результате пострадали три человека. На место случившегося прибыли оперативные службы столицы.

В дептрансе Москвы предупредили, что в движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

Накануне на Марксистской улице столицы произошла авария с шестью иномарками. Три человека пострадали. Известно, что в аварию попали машины Porsche, Volvo, Toyota, Kia и Skoda.

В этот же день водитель Nissan наехал на мачту светофора в Москве. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи.

ДТП Москва 2023

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