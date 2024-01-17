17 января 2024, 19:39

Прокуратура проверит ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге

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Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга взяла под свой контроль процессуальную проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки прокуратура оценит причины и условия произошедшего. Ход и результаты проводимой органами внутренних дел процессуальной проверки находится под контролем», - отметили в пресс-службе.

Рейсовый автобус в Санкт-Петербурге 17 января врезался в столб на пересечении двух проспектов - Просвещения и Светлановского. В главке управления городского МВД отмечали, что водитель сам допустил наезд на препятствие, на место прибыли сотрудники ГИБДД.

В городском комитете здравоохранения уточнили, что в результате аварии пострадали пять человек. Среди них оказалась беременная женщина, ее отвезли в перинатальный центр для обследования.

Санкт-Петербург Прокуратура РФ ДТП Автобусы
17 января 2024, 19:07
Металлический склад загорелся в Новой Москве
Global Look Press
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Металлический склад загорелся в поселении Сосенское в Новой Москве. Есть угроза распространения огня на другие здания, сообщил источник «360».

По его информации, общая площадь возгорания составила примерно 100 квадратных метров. В помещении обрушилась кровля.

На данный момент спасатели используют четыре ствола, два из которых применяют на тушение, а еще два - на защиту.

На территории здания произошло загорание картона, складируемой продукции и автозапчастей. Информации о пострадавших не поступало.

Подробности произошедшего уточняются. На место ЧП выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств пожара.

Ранее сотрудники МЧС локализовали пожар на заводе в Шахтах.

Пожары Москва
17 января 2024, 19:01
Подмосковная школьница вонзила нож в грудь маленького брата
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Потасовка между 14-летней девочкой и ее девятилетним братом в Балашихе едва не закончилось гибелью последнего, школьница метким броском вонзила нож ему в грудь. Об этом «360» сообщил их отец Федор.

По его словам, между детьми периодически вспыхивали конфликты, но до поножовщины еще не доходило.

«Насколько я понял со слов сына, сестра кинула в него нож. Они постоянно дурковали, но чтобы ножами - я такого не замечал. Ну, бывает, укусил кто-то друг друга, такое было. Но чтобы за нож браться - нет», - сказал отец.

Мужчина отметил, что сейчас сын находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

«Сейчас его перевезут „вертушкой“ в московский медицинский центр. Будет шов 10 миллиметров, а так вроде все нормально», - добавил он.

В Башкирии ученик школы на перемене между уроками ударил другого школьница в живот ножом-мультитулом. Медики обработали рану пострадавшему и отправили его на амбулаторное лечение.

Дети Больницы Балашиха
17 января 2024, 18:35
Рейсовый автобус врезался в столб в Санкт-Петербурге
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Рейсовый автобус столкнулся со столбом в Санкт-Петербурге в среду. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по городу и Ленинградской области.

По информации ведомства, авария произошла около 16:22 (мск), рядом с домом № 107 по Светлановскому проспекту.

«По неустановленной причине водитель автобуса врезался в столб. Несколько пассажиров получили травмы. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия», - заявили в пресс-службе.

Комитет здравоохранения в Санкт-Петербургу уточнил в Telegram-канале , что травмы получили пять человек.

«Их в разной степени тяжести доставили в стационары. Одной из пострадавших стала беременная женщина, ее отвезли в перинатальный центр», - отметили в комитете.

Ранее в ДТП с автобусом и грузовиком на Урале погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Санкт-Петербург ДТП Автобусы
17 января 2024, 15:45
Аварийно севший вертолет повредил линию электропередач в Брянской области
Global Look Press
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Вертолет совершил аварийную посадку на участке федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина», проходящем около Севского района Брянской области. Повреждения получила линия электропередач, питающая сразу четыре района. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в результате аварии никто не пострадал, но без света остались жители Севского, Суземского, Брасовского, Комаричского районов.

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подключили абонентов Брасовского и Комаричского районов к дополнительным источникам питания. Электричество в дома жителей остальных населенных пунктов вернут в самое ближайшее время.

По данным Telegram-канала Mash, аварийную посадку в Брянской области совершил вертолет Ми-8. На борту находились командир экипажа, второй пилот и бортмеханик. Никто из них не пострадал.

Вертолеты Электричество Дороги

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