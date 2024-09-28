28 сентября 2024, 04:46

Прокуратура просила закрыть 149 дагестанских АЗС

РИА «Новости»
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Надзорные органы проверили состояние автозаправочных станций в Дагестане. Они выявили более 4,5 тысячи нарушений требований промышленной безопасности и подали в суд 149 исков, сообщила пресс-служба Минэнерго региона.

Всего в Дагестане зарегистрированы 678 автозаправочных станций. Участники рейдов зафиксировали на них свыше 4,5 тысячи нарушений, в том числе срывы сроков экспертизы промышленной безопасности и незаконную установку дополнительного резервуара для газа. В среднем на АЗС работали по два сотрудника, а на 134 - по одному, хотя должны пять.

Проверяющие составили 315 материалов для разбирательства. Из них по 149 делам прокуратура обратилась в суд с требованием приостановить работу заправок и по 166 компетентные органы составили административные протоколы.

Вечером 27 сентября произошел взрыв на АЗС , которая находится на выезде из Махачкалы. Площадь пожара составила не менее 500 квадратных метров. Погибли девять человек.

Дагестан Пожары Газ Взрывы Бензин Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
27 сентября 2024, 21:47
Деревья попадали в Москве из-за сильного ветра
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В Москве усилился ветер, местами из-за непогоды уже произошли случаи падения деревьев. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«В городе сильный ветер. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Зафиксированы случаи падения деревьев», - уточнили в ведомстве.

Городское службы уже приступили к распиливанию и вывозу упавших деревьев.

Сильный ветер в столице сохранится не только в ближайшие часы, но и в предстоящие выходные. Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за непогоды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в столицу на несколько дней вернется летнее тепло. Он прогнозировал, что в субботу, 28 сентября, дневные температуры составят 20… 24 градусов, ночью 11… 16 градусов, причем пройдет небольшой дождь.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
27 сентября 2024, 21:07
Тела еще двоих погибших извлекли из-под завалов в Махачкале
РИА «Новости»
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Спасатели МЧС достали из-под завалов АЗС в Махачкале тела еще двух погибших. Общее число погибших увеличилось до девяти. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них девять - погибли», - уточнили в министерстве.

Дагестан МЧС РФ Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
27 сентября 2024, 20:02
Пожар на АЗС в Дагестане локализовали
РИА «Новости»
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Пожарные локализовали возгорание на АЗС «Плюс» в пригороде Махачкалы, возникшее после взрыва. К тушению привлекли 119 человек и 27 единиц техники, сообщило МЧС Дагестана.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Дагестане», - сообщила пресс-служба.

Взрыв произошел вечером 27 сентября на заправочной станции при выезде из Махачкалы, на повороте с федеральной трассы Р-217 в Новый Хушет. Здание АЗС рухнуло, огонь охватил техстанцию и столовую. Площадь возгорания составила не менее 500 квадратных метров. По последним данным МЧС, пострадали 15 человек. Из них пятеро погибли, включая ребенка.

Дагестан Пожары Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы
27 сентября 2024, 20:01
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы
Пресс-служба МЧС
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Восьмерых пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале направили на лечение в республиканские больницы. Такие данные привел Минздрав Дагестана.

«Детей среди них нет, состояние пациентов расценивается как средней степени тяжести», - отметили в сообщении В ведомстве уточнили, что клиники Махачкалы перевели в режим повышенной готовности. В стационарах есть все необходимые медикаменты и запасы крови. Бригады скорой помощи продолжают дежурить на месте происшествия.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве на автомобильной заправке АЗС достигло 15. В результате ЧП погибли ребенок и четверо взрослых.

Дагестан Больницы Взрывы Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы

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