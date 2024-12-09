09 декабря 2024, 19:46

Прокуратура проконтролирует расследование дела о взрыве в Пушкино

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Пушкинская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования дела о взрыве в Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и идет разбор завалов. Прокуроры продолжают работать на месте происшествия», - добавили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса «О нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Из-под завалов на месте взрыва извлекли тело погибшей женщины , сообщили в МЧС. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Под обломками конструкций могут оставаться люди.

Уголовное дело Взрывы Пушкино
09 декабря 2024, 20:02
Тело второго погибшего обнаружили на месте взрыва в Пушкино
Телеканал «360»
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В Пушкино спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Подмосковье сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов погибшего мужчину», - уточнили в министерстве.

До этого специалисты обнаружили на месте взрыва тело женщины. Спасатели продолжают поисковые работы и разбор завалов.

По факту случившегося завели уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования. Предварительной причиной взрыва назвали нарушение техники безопасности.

Спасатели Взрывы Пушкино
09 декабря 2024, 18:55
СК возбудил дело после пожара в Пушкино
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После взрыва, пожара и обрушения стен складского помещения в Пушкино возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», - уточнили в Следкоме.

Следователи и криминалисты незамедлительно прибыли на место происшествия.

В результате пожара в городском округе Пушкино произошло обрушение части стен и перекрытий производственно-складского здания. Очевидцы сообщили, что внутри здания могли находиться три человека. К ликвидации последствий ЧП привлекли 24 специалиста и семь единиц техники.

Сейчас на месте взрыва продолжаются поисково-спасательные работы. В распоряжении 360.ru появились новые фото и видео с места событий. Правоохранители оцепили территорию.

Уголовное дело Пожары Обрушения Пушкино
09 декабря 2024, 16:16
При пожаре в Подмосковье обрушилось здание. Под завалами могут находиться люди
РИА «Новости»
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В поселке Лесной Московской области загорелось производственно-складское помещение. Сотрудники МЧС России локализовали пожар, сообщила пресс-служба министерства.

В результате возгорания обрушилась часть стены и перекрытия. По словам очевидцев, в помещении могут находиться три человека.

Пожар удалось локализовать на семи квадратных метрах. К тушению огня привлекли 24 специалиста и семь единиц техники.

«Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Подмосковье», - добавили в пресс-службе.

Днем 9 декабря производственное здание загорелось на улице Буракова в Москве. На место пожара выехали 18 расчетов спасателей.

Спасатели Пожары
09 декабря 2024, 15:46
Заводчицу из Балашихи обвинили в продаже зараженных щенков
Телеканал «360»
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В Балашихе местную заводчицу по имени Наталья обвинили в продаже зараженных паразитами щенков. Об этом 360.ru рассказала жительница Елизавета — ее собака по кличке Теона умерла в два месяца из-за глистов.

«Мы приобрели щенка мальтипу 20 ноября. Заводчица предоставила подложные ветеринарные документы. Щенок был заражен глистами в невероятно большой степени, что стало причиной его смерти 2 декабря», - рассказала хозяйка собаки.

По ее словам, случившееся - не единичный случай. По словам женщины, заводчица занимается продажей больных щенков мальтипу, пуделей, шпицев, чихуахуа и других пород не менее 10 лет по поддельным документам.

«Соседи неоднократно жаловались на ужасный трупный запах и антисанитарные условия в ее квартире. Сколько животных погибло по ее вине - неизвестно, но эта цифра, к сожалению, может быть очень большой и продолжать расти», - возмутилась Елизавета.

В день смерти щенка хозяйка написала заявление в полицию.

«[Заводчицу] вряд ли можно привлечь по нашей истории, хотя там до 10 статей на нее насчитывается. Мы собрали подписи от соседей на коллективную жалобу для семи инстанций. Вот это может нам помочь, но не факт. Сами сейчас будем обращаться в суд, а так же активно ищем пострадавших конкретно от ее рук», - добавила Елизавета.

Он уточнила, что стоимость зараженных щенков достигает 65-70 тысяч рублей.

360.ru попытался связаться с заводчицей, но на момент написания материала оперативно получить комментарий не удалось.

В Забайкалье в октябре девушка Людмила спасла ротвейлера Барона из рук недобросовестного хозяина. У собаки обнаружили гниющую опухоль в паховой области, также у пса был выбит глаз. Питомцу провели операцию, после чего его отдали на передержку.

Суд Собаки Животные Балашиха

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