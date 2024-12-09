Прокуратура проконтролирует расследование дела о взрыве в Пушкино

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После взрыва, пожара и обрушения стен складского помещения в Пушкино возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», - уточнили в Следкоме.

Следователи и криминалисты незамедлительно прибыли на место происшествия.

В результате пожара в городском округе Пушкино произошло обрушение части стен и перекрытий производственно-складского здания. Очевидцы сообщили, что внутри здания могли находиться три человека. К ликвидации последствий ЧП привлекли 24 специалиста и семь единиц техники.

Сейчас на месте взрыва продолжаются поисково-спасательные работы. В распоряжении 360.ru появились новые фото и видео с места событий. Правоохранители оцепили территорию.