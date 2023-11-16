Прокуратура проконтролирует права пострадавших при частичном обрушении дома в Астрахани

Прокурор сообщил, что сообщение об обрушении двух подъездов многоквартирного пятиэтажного дома поступило в 17:35 по местному времени. На место экстренно выехали оперативные службы, правоохранительные органы и прокуратура для контроля и координации работы всех задействованных служб.

«Проводятся мероприятия по разбору завалов. Пострадавших переписали, их права взяли на контроль. Сейчас вопрос решается об их временном расселении», - сообщил Фрост.

Он отметил, что окончательные данные по количеству пострадавших и нанесенному ущербу будут после окончательного разбора завалов. Прокуратура области даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций.

На место частичного обрушения здания в Астрахани пригнали строительный кран, спасатели начали разбирать завалы с помощью техники. На месте ЧП работает 13 единиц спецтехники.