Прокуратура потребовала запретить публиковать видео блогера с гонками по Москве

Правоохранители установили, что автор каналов публикует видео, которое пропагандирует опасное вождение. На кадрах блогер показывает, как можно нарушать ПДД и фактически призывает подписчиков последовать его примеру.

На одном из видео несколько молодых людей, находясь в салоне иномарки, играют в «шашечки» на набережной Тараса Шевченко и Кутузовском проспекте в Москве.

На каналах можно встретить ролики с аналогичными нарушениями и в других регионах России. Распространение такой информации, призывы к агрессивной езде нарушают правила дорожного движения, а также угрожают безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения, заявили в ведомстве.

Результаты рассмотрения заявления прокуратура взяла на контроль.

Ранее правоохранители не нашли состава преступления по делу автоблогера об агрессивной езде. Следователи могут закрыть уголовное дело, которое накануне возбудили против него и его приятелей.