24 января 2024, 19:09

Прокуратура потребовала запретить публиковать видео блогера с гонками по Москве

РИА «Новости»
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Прокуратура Москвы направила в суд иск, в котором потребовала запретить распространять в России информацию, размещенную автоблогером Гаджи Гаджиева с агрессивной ездой в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что автор каналов публикует видео, которое пропагандирует опасное вождение. На кадрах блогер показывает, как можно нарушать ПДД и фактически призывает подписчиков последовать его примеру.

На одном из видео несколько молодых людей, находясь в салоне иномарки, играют в «шашечки» на набережной Тараса Шевченко и Кутузовском проспекте в Москве.

На каналах можно встретить ролики с аналогичными нарушениями и в других регионах России. Распространение такой информации, призывы к агрессивной езде нарушают правила дорожного движения, а также угрожают безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения, заявили в ведомстве.

Результаты рассмотрения заявления прокуратура взяла на контроль.

Ранее правоохранители не нашли состава преступления по делу автоблогера об агрессивной езде. Следователи могут закрыть уголовное дело, которое накануне возбудили против него и его приятелей.

Блогеры Москва
24 января 2024, 19:57
Мать и пятеро детей отравились угарным газом в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Королеве в квартире одного из жилых домов женщина и ее пятеро детей в возрасте от года до 12 лет отравились угарным газом. После случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

В ведомстве пояснили, что правоохранители продолжают работать на месте ЧП. Они осматривают квартиру и газовую колонку, а также выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры по Московской области уточнили, что отравление семьи произошло вечером 23 января. Пострадавших мать и детей увезли в больницу. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Супруг пострадавшей рассказал правоохранителям, что газовая колонка на кухне работала плохо. Во время готовки жена периодически включала и выключала ее. В квартире уже побывали газовики. После осмотра колонки они подтвердили факт нарушения в работе газового оборудования.

Прокуратура также проводит проверку, после которой оценит работу ответственных за безопасность лиц.

Девять человек также попали в больницу из-за отравления угарным газом в частном доме в Каспийске. Среди пострадавших - один шестилетний ребенок.

Уголовное дело Дети Прокуратура РФ Газ Королев Следственный комитет России
24 января 2024, 19:08
Полиция начала проверку после ДТП с автобусом в Петербурге
Unsplash
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Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту ДТП, в результате которого автобус выехал на тротуар в Василеостровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Северной столицы.

«Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя», - заявили правоохранители.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Они установят все детали случившегося. Полицейские уточнили, что автобус маршрута № 152 выехал на тротуар с пешеходами около 16:00 у дома № 38 на улице Беринга. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени.

В комздраве Петербурга рассказали, что состояние четырех пострадавших оценили как тяжелое. Прокуратура Василеостровского района взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Правоохранители пообещали проверить перевозчика на соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, сообщил сайт kp.ru.

Санкт-Петербург ДТП Автобусы Полиция
24 января 2024, 18:48
Нетрезвая пассажирка борта Чебоксары — Москва устроила стриптиз на незнакомце
Freepik
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В салоне самолета, вылетевшего из Чебоксар в Москву, одна из пассажирок устроила эротические танцы. Перед этим ее вырвало на соседа, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, 40-летняя женщина 22 января летела авиарейсом Чебоксары - Москва. В начале полета ее поведение казалось адекватным, но спустя какое-то время она стала невменяемой. Пассажирка приставала к людям, щупала их, а после ее стошнило на сидевшего рядом мужчину. Женщина извинилась, достала салфетки и начала чистить ему одежду. Затем ее вновь вырвало.

Бортпроводники предположили, что пассажирка могла употребить алкоголь или наркотики на борту и отсадили ее. Та задрала одежду и не реагировала на замечания. Когда самолет пошел на посадку, женщина забралась на пассажира, которого испачкала и станцевала стриптиз.

Бортпроводники вызвали полицию. Дебоширку по прилете забрали в отдел для дальнейших разбирательств.

На днях мужчина в военной форме устроил дебош на рейсе Москва - Челябинск. Он оскорблял женщин и проводников, заявляя об их продажном поведении.

Самолеты Москва
24 января 2024, 17:08
Автобус врезался в остановку в Петербурге. Несколько человек пострадали
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку. Несколько человек пострадали, сообщил Telegram-канал «112».

Авария произошла на перекрестке улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе. Водитель автобуса потерял управление и сбил людей. Транспорт перевернулся.

По предварительным данным, травмы получили пять человек. На место случившегося прибыли экстренные службы.

Ранее рейсовый автобус вылетел на тротуар у станции метро «Ленинский проспект» в Северной столице. В результате ДТП пострадали два человека, среди них - беременная женщина. Она отказалась от госпитализации.

Аналогичный случай произошел в Москве. Автомобиль «Нива» въехал в остановку на Новочеркасском бульваре. С места аварии госпитализировали пять человек.

Санкт-Петербург ДТП Автобусы

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