24 января 2024, 09:37

Прокуратура организовала проверку после взрыва бытового газа в Якутии

Пресс-служба МЧС
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Прокурор Алданского района выехал на место взрыва бытового газа в городе Томмоте. Организована проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

«Прокуратура Алданского района организовала проверку по факту взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Томмоте Алданского района», - указали в ведомстве.

По данным оперативных служб, в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме по улице Кирова пострадали люди. Им оказывают медицинскую помощь. В ходе проверки районная прокуратура даст оценку соблюдению законодательства в сфере газоснабжения и другим вопросам.

На место прибыла оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона. Судя по опубликованным кадрам, от взрыва повреждения получила не только квартира, но и несколько балконов и окон в доме. Согласно данным МЧС, пострадали четыре человека. Жительница Томмона рассказала «360», что в доме жили в основном пенсионеры.

Якутия Газ Взрывы
24 января 2024, 09:13
«Там не только нас выкинули». Студентка из Екатеринбурга — о высадке из поезда в глухом лесу
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В Пермском крае несколько пассажиров поезда Томск — Адлер высадили в лесу на станции Щучье Озеро вместо города Чернушка. Одна из пострадавших, студентка из Екатеринбурга рассказала, что им пришлось несколько километров идти по глубокому снегу и в полной темноте, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В Пермском крае несколько пассажиров поезда Томск - Адлер высадили в лесу на станции Щучье Озеро вместо города Чернушка. Одна из пострадавших, студентка из Екатеринбурга рассказала, что им пришлось несколько километров идти по глубокому снегу и в полной темноте, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Проводница спутала время прибытия и, не зная о задержке в расписании, в полночь разбудила пассажиров. Несколько человек сошли с поезда и поняли, что произошла ошибка - вместо Чернушки их высадили в глухом лесу. Запрыгнуть обратно не успели, так как состав сразу тронулся.

«Там не только нас выкинули, там еще женщины с детьми оказались», - сказала студентка.

По ее словам, на необорудованной станции не оказалось связи. Станция Щучье Озеро - без здания и фонарей, только рельсы. Пассажиры пробирались по снегу высотой до пояса несколько километров, затем их подобрал товарный поезд. Из-за переохлаждения девушка обратилась за медпомощью.

Представитель «Федеральной пассажирской компании» заявил журналистам, что шесть пассажиров поезда № 115/116 Томск - Адлер ошибочно вышли на станции Щучье Озеро из-за неблагоприятной погоды и неверного определения местоположения. Четверых из них довезли в Чернушку на такси, двоих - другим составом. Им вернут деньги за билет, начислят бонусные баллы и проведут служебное расследование.

Пермский край РЖД Екатеринбург Поезда
24 января 2024, 09:05
Напавшего на машину с инвалидом таксиста задержали в Москве
Freepik
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Сотрудники полиции в Москве задержали 27-летнего водителя такси, напавшего на автомобиль, в котором сидела женщина с ОВЗ. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщила официальный представитель МВД России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, к правоохранителям обратилась женщина, заявив о конфликте на дороге. Она рассказала, что таксист заблокировал ее автомобиль, а затем начал бить по стеклу водительской двери, сопровождая действия матом. Он видел, что в салоне сидела пассажирка-инвалид, которую заявительница везла в больницу, но его это не остановило.

Автоинспекторам удалось быстро найти нападавшего. Во время задержания он также проявил агрессию и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Против нарушителя составили протоколы по четырем статьям и возбудили уголовное дело. На время следствия мужчину отправили в изолятор.

Пострадавшая рассказала «360», что она ехала по главной дороге, а таксист двигался по периферии на большой скорости. Женщина посигналила ему, чтобы он притормозил.

Драки Такси Москва
24 января 2024, 08:47
Глава Якутии назвал провокацией призывы выйти митинг из-за убийства жителя республики
Пресс-служба МВД
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Злоумышленники пытаются разжечь конфликт с помощью призывов на несогласованный митинг из-за убийства жителя Якутии. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть те, кто использует человеческую трагедию в своих целях. Призываю жителей республики не реагировать на незаконные призывы, которые сейчас распространяются», - указал он.

Николаев отметил, что в Сети появилось большое количество недостоверной информации, и попросил жителей Якутии сплотиться на фоне провокаций.

Он добавил, что призывы выйти на несогласованные акции появились после убийства молодого якутчанина. Глава республики принес соболезнования близким погибшего и пообещал, что виновные ответят за совершенное преступление.

«Зло не останется безнаказанным! Буду держать ход расследования на личном контроле», - подчеркнул Николаев.

Ранее якутская полиция задержала 18-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве местного жителя. Группа молодых людей поссорилась в якутском клубе «Мята», конфликт перешел в групповое столкновение.

Убийства Якутия Преступления Митинги Полиция
24 января 2024, 07:41
Водителя серебристой Chevrolet в Тюмени объявили в розыск за смертельное ДТП с несколькими авто
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В Тюмени на объездной дороге 14 января произошло смертельное ДТП с участием трех машин. Погиб 20-летний водитель. Предполагаемый виновник скрылся. Его объявили в розыск, сообщил 72.ru.

Авария произошла в 22:33 на объездной дороге напротив дома по ул. Федюнинского, 4а. Мужчина на серебристой Chevrolet Lanos при попытке перестроиться вопреки правилам не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen Caddy, который влетел в Chevrolet Cruze. Последний от сильного удара врезался в металлическую опору пешеходного перехода.

Водитель Chevrolet Cruze умер в горбольнице № 2, ему исполнилось 20 лет. Пассажир этой машины получил политравму. Подозреваемый скрылся, и его объявили в розыск.

В Южно-Сахалинске умер третий пострадавший в аварии на автобусной остановке. Выжила только 10-летняя девочка. Машина под управлением пьяного водителя без прав сбила четырех человек на проспекте Мира, подозреваемого задержали.

Уголовное дело Тюмень ДТП Полиция

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