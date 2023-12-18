Прокуратура назвала причину пожара в Мытищах, где погибли мать с ребенком

По данным прокуратуры, информация о возгорании в одной из квартир дома, расположенного на улице Кадомцева, поступила в экстренные службы около 17:10. Когда спасатели прибыли на место ЧП, то зафиксировали задымление, огонь охватил площадь в восемь квадратных метров.

В результате пожара погибли женщина 1988 года рождения и ее двухлетний сын. Прокуратура Московской области подключилась к расследованию уголовного дела, возбужденного следственными органами.

Предварительной причиной пожара называют аварийный режим работы внутренней электропроводки. Точную причину выяснят после пожарно-технической экспертизы.

Известно, что возгорание произошло в ЖК «Новое Медведково». Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП, но не могли подъехать ближе к дому из-за припаркованных автомобилей.