Прокуратура назвала предварительную причину пожара на складе в Горках Ленинских
Причиной крупного пожара на складе в Ленинском городском округе мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Но точные причины пожара установят по итогам пожарно-технической экспертизы, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Около 09:20 открытое горение удалось ликвидировать.
Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели: специалисты занимаются проливкой и разбором конструкций.
Возгорание произошло утром 10 ноября в складских помещениях на улице Восточной в населенном пункте Горки Ленинские.
«Погибших и пострадавших нет», - подчеркнули в прокуратуре.
Выяснение всех обстоятельств крупного пожара на складе в Ленинском городском округе взяла на контроль прокуратура Московской области.