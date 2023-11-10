10 ноября 2023, 11:07

Прокуратура назвала предварительную причину пожара на складе в Горках Ленинских

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Причиной крупного пожара на складе в Ленинском городском округе мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Но точные причины пожара установят по итогам пожарно-технической экспертизы, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Около 09:20 открытое горение удалось ликвидировать.

Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели: специалисты занимаются проливкой и разбором конструкций.


Возгорание произошло утром 10 ноября в складских помещениях на улице Восточной в населенном пункте Горки Ленинские.

«Погибших и пострадавших нет», - подчеркнули в прокуратуре.

Выяснение всех обстоятельств крупного пожара на складе в Ленинском городском округе взяла на контроль прокуратура Московской области.

Пожары
10 ноября 2023, 10:42
Два человека попали в реанимацию после взрыва газа в селе в Ингушетии
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Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в селе Яндаре. ЧП произошло в частном доме на Московской улице, сообщили в ГУ МЧС Ингушетии.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси, без разрушения, без возгорания», - подчеркнули в пресс-службе.

Информация о происшествии поступила спасателям в 08:11. Прибывшие на место соторудники МЧС установили, что в двухэтажном блочном доме выбило остекление и дверные проемы, но конструкция здания не нарушена.

Пострадавших доставили в больницу в Назрани. Оба находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

На месте ЧП работали 16 человек и четыре единицы техники, заключили в главке МЧС.

Газ Взрывы
10 ноября 2023, 09:57
Открытый огонь на складе в Подмосковье потушили за несколько часов
Пресс-служба МЧС
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На складе в Ленинском городском округе ликвидировали открытый огонь. В тушении задействовали 90 человек, сообщило МЧС России.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», - объявила пресс-служба.

О пожаре стало известно после семи часов утра 10 ноября. Примерно через час возгорание локализовали на площади 2000 квадратных метров. К работе на месте происшествия привлекли 90 специалистов и 29 единиц техники.

Источник сообщил «360», что Московский авиацентр подготовил к вылету вертолет. Спасателей вызвали в Восточную промзону, 11, где находится технопарк. МЧС России показало рухнувшие конструкции металлического ангара и работу спасателей, а очевидцы сняли вид на пожар с дороги.

На юге Москвы загорелся микроавтобус. По предварительной информации, никто не пострадал. В момент возгорания салон оставался пустым.

Пожары МЧС РФ Ленинский округ
10 ноября 2023, 09:06
Потерю связи с пропавшим на Чукотке самолетом Ан-2 подтвердили
Pxhere
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Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 с тремя людьми на борту перестал выходить на связь. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Магаданской транспортной прокуратуры.

«10 ноября прервалась связь с воздушным судном Ан-2, перевозившим груз из города Певек в поселок Полярный Чукотского автономного округа», - указали в ведомстве.

Местонахождение самолета неизвестно. Спасатели отправились по маршруту полета кукурузника на вертолете Ми-8. Однако затем полет отменили из-за непогоды. Спустя час на поиски пропавшего Ан-2 выехали два вездехода. Но, по данным Telegram-канала телеканала «Звезда», операцию отложили до утра из-за пурги.

«Ноль видимости из-за пурги», - указал источник в поисково-спасательной службе.

Отправленные на поиски вертолет и вездеходы вернулись на базу.

Telegram-канал Shot сообщил, что самолет мог совершить аварийную посадку примерно в 16 километрах от Полярного.

МЧС Чукотки предупреждало о сильных порывах ветра в том районе.

«Кукурузник» принадлежит компании «Стриж Авиа». На борту Ан-2 находились три человека, среди которых один пассажир. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

МЧС РФ Самолеты
10 ноября 2023, 08:41
Жителю Люберец вручили сертификат на жилье за помощь в обезвреживании неадеквата с мачете
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил сертификат местному жителю Мугабиле Гаджи оглы Бабаеву за помощь в задержании мужчины с мачете в руках. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Достойный поступок любого мужчины. Знаем о вашей проблеме, что стоите в очереди на жилищные условия, поэтому вручаем вам сертификат на жилье. Спасибо вам, от души», - сказал Волков.

Глава города также передал слова благодарности Бабаеву от пострадавших женщины и ребенка.

ЧП в Люберцах произошло в среду днем, очевидцы на улице заметили мужчину с огромным мачете в руках, который затем напал на женщину и ребенка. Нападавшего на пешеходном переходе сбил Бабаев, после чего того задержал сотрудник Росгвардии, которому пришлось применить табельное оружие. Момент задержания преступника попал на видео.

Свидетели происшествия рассказали «360», что сначала неадекват устроил потасовку в здании многофункционального центра, после чего направился с ножом в сторону ближайшей школы.

Люберцы Росгвардия

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