Прокуратура начала проверку после схода лавины на детей в Казани

Водитель автомобиля Geely Tugella сбил 4-летнюю девочку, упавшую со снегоката на пешеходном переходе в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Telegram-канале городской ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, водитель допустил наезд на ребенка, который вместе с родителями пересекал дорогу на не регулируемом пешеходном переходе.

«В результате ДТП пострадала четырехлетняя девочка, которая с различными травмами доставлена в лечебное учреждение, медики оказали ей необходимую медицинскую помощь», - уточнил канал.

Отец пострадавшей девочки рассказал, что во время перехода дороги на снегокате сидели его сын и дочь. Во время движения девочка потеряла равновесие и упала, но родители этого не заметили и пошли дальше, пока их не окликнул водитель.

Сотрудники ГИБДД сообщили, что мужчина, управляющий иномаркой, был трезв, у него 16 лет водительского стажа. По его словам, он пропустил всех пешеходов, а упавшую девочку не заметил, поэтому и начал движение.

Сейчас проводится проверка по факту аварии. Полицейские также направят материалы в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

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