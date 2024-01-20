20 января 2024, 23:35

Прокуратура начала проверку после схода лавины на детей в Казани

РИА «Новости»
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Казанская прокуратура инициировала проверку после появления в социальных сетях информации о заваленных снегом детях на территории гостиничного комплекса «Дубай» Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Семерых детей завалило снегом на территории казанского гостиничного комплекса „Дубай“. Родители смогли откопать детей, но самый младший получил травмы», - уточнили в ведомстве.

По результатам проверки прокуратура оценит работу коммунальных служб, а при наличии оснований «примет меры реагирования».

Пострадали дети в возрасте от двух до восьми лет, которые играли на улице. Сошедшая со склона лавина накрыла ребят, но родители смогли их откопать. Двухлетнего ребенка с травмой ноги увезли на скорой, сообщил Telegram-канала Mash.

Ранее сотрудницу управляющей компании в Новосибирске приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей после того, как 10-летний мальчик сломал позвоночник, упав с лестницы во дворе, которую не почистили от снега и льда.

Дети Прокуратура РФ Казань Снегопад
20 января 2024, 23:48
Водитель наехал на упавшую со снегоката четырехлетнюю девочку в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Водитель автомобиля Geely Tugella сбил 4-летнюю девочку, упавшую со снегоката на пешеходном переходе в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Telegram-канале городской ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, водитель допустил наезд на ребенка, который вместе с родителями пересекал дорогу на не регулируемом пешеходном переходе.

«В результате ДТП пострадала четырехлетняя девочка, которая с различными травмами доставлена в лечебное учреждение, медики оказали ей необходимую медицинскую помощь», - уточнил канал.

Отец пострадавшей девочки рассказал, что во время перехода дороги на снегокате сидели его сын и дочь. Во время движения девочка потеряла равновесие и упала, но родители этого не заметили и пошли дальше, пока их не окликнул водитель.

Сотрудники ГИБДД сообщили, что мужчина, управляющий иномаркой, был трезв, у него 16 лет водительского стажа. По его словам, он пропустил всех пешеходов, а упавшую девочку не заметил, поэтому и начал движение.

Сейчас проводится проверка по факту аварии. Полицейские также направят материалы в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее два ребенка попали под колеса автомобиля Range Rover в Красноярске.

Дети ДТП
20 января 2024, 23:17
Парню выстрелили в лицо у ТЦ в Петербурге
РИА «Новости»
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Конфликт со стрельбой произошел у торгово-развлекательного комплекса «Жемчужная плаза» в Красносельском районе Петербурга. Компания подростков выстрелила в лицо 18-летнему юноше из травматического пистолета. Об этом написала «Фонтанка» со ссылкой на мать пострадавшего.

По данным издания, молодой человек столкнулся с компанией подростков, в которой был один его знакомый. Компания окружила парня и выстрелила ему в лицо из пистолета. После этого нападавшие избили парня, отобрали у него паспорт и куртку.

Очевидцы конфликта вызвали полицию и скорую помощь. По их словам, стрелявшему было на вид около 14 лет и до нападения он пугал пистолетом прохожих.

К моменту прибытия экстренных служб компания успела разбежаться. Пострадавшего увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с пулевым ранением верхней губы.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде подростки устроили своеобразный «бойцовский клуб ». Они устраивают потасовки на улицах, во время которых старшие обучают младших борцовским приемам.

Драки Санкт-Петербург Стрельба Скорая помощь Полиция
20 января 2024, 23:08
Участник «Своей игры» лишился кошелька с валютой на шопинге в московском ТЦ
РИА «Новости»
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Поход за продуктами дорого обошелся участнику интеллектуального шоу «Своя игра» Андрею Кругову. Вернувшись домой, он не нашел свой портмоне с рублями, долларами и евро. Общая сумма ущерба составила 259 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов поста, Кругов решил, что кошелек у него украли во время похода по торговому центру «Гагаринский», вернувшись обратно интеллектуал попросил сотрудников о помощи, а также предоставить ему доступ к камерам наблюдения. Получив отказ, Кругов отправился в полицию, предварительно заблокировав банковские карты.

Самая необычная кража в Москве за последние недели произошла в юридической фирме.

Переодетый в женщину менеджер забрал из сейфа 18 миллионов рублей. По всей видимости, своим неожиданным для коллег образом, злоумышленник, что записи с камер наблюдения не выведут на него сотрудников полиции. Но он сильно ошибся.

Суд отправил менеджера под домашний арест, а деньги вернули директору фирмы.

Кражи Деньги Москва
20 января 2024, 22:18
Легковушка и «Газель» столкнулись на восточной стороне МКАД
РИА «Новости»
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Автомобили Lada и «Газель» столкнулись на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Он уточнил, что в результате происшествия перекрыта одна полоса. На место прибыла скорая и дорожная полиция. Медики в ходе осмотра пострадавших констатировали смерть женщины из Lada.

Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале уточнила, что погибшая управляла легковым автомобилем, попавшим в аварию.

По предварительным данным, женщина за рулем Lada наехала на стоящий в крайней правой полосе автомобиль «Газель». В результате аварии она скончалась на месте.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

ДТП Полиция Москва

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