Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета во Внуково

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Лайнер, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Самарканд, 7 января приземлился в московском аэропорту из-за технической неисправности стабилизатора правого двигателя. Самолет сел благополучно.

«Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка», - подчеркнули в ведомстве.

Пассажиры и экипаж не пострадали при экстренной посадке воздушного судна. В авиакомпании сообщили, что для выполнения рейса уже готовят резервный борт.

UPD: в пресс-службе авиакомпании уточнили, что вылет из Внуково запланирован на 20:00.

Ранее вылетевший из Египта в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технической неисправности. На борту находились 236 пассажиров. Обошлось без пострадавших. Авиакомпания подготовила резервный борт из Шарм-эш-Шейха. Комиссия Уральского межрегионального территориального управления Росавиации начала расследование.