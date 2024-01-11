Прокуратура начала проверку по факту ДТП с 8 жертвами под Пензой

На место происшествия направили зампрокурора Пензенской области Евгения Новикова и Нижнеломовского межрайонного прокурора Андрея Яроша. Они выяснят причины аварии и проконтролируют действия правоохранителей и аварийно-спасательных бригад на месте.

По предварительным данным, ДТП случилось около 03:00 на 504-м километре ФАД «Урал», в районе села Федоровка Нижнеломовского района. Грузовик Volvo с прицепом столкнулся с микроавтобусом JAC M3 с иностранными регистрационными номерами.

Водитель микроавтобуса, 42-летний мужчина, направлялся в сторону Москвы и, предварительно , выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовым автомобилем. За его рулем был 32-летний мужчина.

Первоначально сообщалось о семи погибших и двух пострадавших, все они находились в минивэне. По информации РИА «Новости», один из госпитализированных - в тяжелом состоянии.

Сотрудники прокуратуры Пензенской области проконтролируют установление обстоятельств ночного ДТП с погибшими, сообщила пресс-служба ведомства. Было известно о семи жертвах, однако, по данным РИА «Новости» , один из пострадавших умер в больнице.