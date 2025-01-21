21 января 2025, 17:16

Прокуратура начала проверку из-за смерти поскользнувшегося на гололеде петербуржца

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Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга проводит проверку качества уборки дорог в связи с сообщением о смерти горожанина, поскользнувшегося в пешеходной зоне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина поскользнулся на гололеде возле дома на Серебристом бульваре. В результате 44-летний петербуржец сломал обе ноги и попал в больницу. Через неделю он умер.

«Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами», - отметили в пресс-службе.

В Сети появились сообщения, что из-за падения на льду мужчина получил открытые переломы со смещением обломков. Точную причину смерти установят эксперты.

Ранее в Петербурге на голову сотрудника автосервиса упали глыбы льда. ЧП произошло на Заусадебной улице, возле припаркованной рядом машины скорой. В результате петербуржец получил травмы головы и ссадины на лице. Прокуратура Приморского района организовала проверку качества содержания зданий в зимний период.

Санкт-Петербург Прокуратура РФ
21 января 2025, 15:58
Число жертв пожара на курорте в Турции возросло почти в шесть раз
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Число жертв пожара в гостинице на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу увеличилось до 66. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая, сообщил телеканал Haber Global.

Министр уточнил, что травмы получили более 50 человек.

Ранее власти говорили о десяти погибших и 31 раненых.

В ночь на вторник в одном из отелей на курорте Карталкая вспыхнул пожар. Постояльцы в попытке спастись прыгали из окон и спускались по связанным простыням.

Телеканал Ekol TV отметил, что гостиница 1974 года постройки облицована деревом, поэтому огонь распространился в здании очень быстро. Пожарные лестницы тоже были деревянными, поэтому пламя их уничтожило. Один из постояльцев отметил, что в помещениях не было детекторов дыма и огнетушителей.

Позже еще в одной турецкой гостинице произошел пожар. Пламя вспыхнуло после взрыва в отеле в провинции Сивас на севере страны.

Турция Пожары
21 января 2025, 12:57
Житель Петербурга умер в больнице через неделю после того, как упал на гололеде
РИА «Новости»
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Житель Санкт-Петербурга умер в больнице через неделю после того, как попал туда с переломом обеих лодыжек. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его информации, 44-летний мужчина упал на гололеде. У него выявили открытые переломы со смещением обломков. Точную причину смерти пациента предстоит установить экспертам.

Ранее в Балашихе 87-летняя пенсионерка умерла в больнице после укола в ягодицу. По словам ее дочери, пожилой женщине повредили седалищный нерв, всю ночь она промучилась от боли, а наутро, встав с кровати, сломала бедро. Ей становилось все хуже, но врачи долго не приходили.

Когда через несколько часов медсестра пришла, чтобы взять у пенсионерки кровь, то нашла ее мертвой. Суд обязал руководство больницы выплатить дочери покойной компенсацию.

Санкт-Петербург Больницы Мужчины
21 января 2025, 12:04
Несколько десятков жилых домов Новосибирска остались без отопления
Unsplash
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Несколько десятков многоквартирных домов трех районах Новосибирска остались без отопления из-за ремонта на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

«Продолжаем профилактические ремонты накануне похолодания - устраняем дефекты, которые обнаружили на теплосетях в ходе ежедневных осмотров», - рассказали там.

По данным СГК, сегодня в Железнодорожном районе Новосибирска рабочие до 22:00 будут ремонтировать теплосеть на улице Шамшурина. На время работ без отопления останутся 44 объекта, в том числе 24 многоквартирных дома.

В Калининском районе до 20:00 проведут работы на трубопроводе по А.Невского. Отопление на этот период отключат в 51 здании, из которых 35 - жилые дома.

До конца суток сотрудники спецслужб будут чинить теплосеть на Крестьянской улице. Тепла не будет в шести многоквартирных домах.

Ранее стало известно, что более 50 зданий в Дзержинском и Кировском районах Новосибирска отключили от отопления в связи с ремонтными работами. Мэр Новосибирска на оперативном совещании в правительстве региона рассказал, что без отопления временно остались 52 многоквартирных дома, четыре детских учреждения и одно лечебное.

ЖКХ Отопление Россия
21 января 2025, 11:52
Девочка-подросток из Москвы отправила телефонным мошенникам драгоценности матери
Freepik
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Несовершеннолетняя москвичка по просьбе телефонных мошенников провела в квартире «обыск» и переслала злоумышленникам драгоценности матери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Аферист представился 16-летней девочке сотрудником учебного заведения и сказал, что ей нужно привязать телефонный номер к личному кабинету госуслуг. Подросток продиктовала код из СМС, а затем под видом сотрудников финмониторинга и ФСБ мошенники вынудили школьницу провести мнимый обыск в квартире.

«По видеосвязи она сообщила мошенникам о найденных дома сбережениях в рублях и иностранной валюте, которые упаковала в пакет, положила в рюкзак, накрыла тканью и передала прибывшему курьеру», - отметили в пресс-службе.

Аферисты также попросили ее отправить ювелирные изделия матери, обнаруженные во время «обыска», почтой в Ульяновск по продиктованному ими адресу. По информации прокуратуры, ущерб от действий мошенников составил более 700 тысяч рублей.

Ранее аферисты начали рассылать россиянам поддельные уведомления о налоговых задолженностях. Письма о долге могут приходить по электронной почте, а также через мессенджеры или соцсети.

Мошенничество Москва

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