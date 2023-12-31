Прокуратура начала проверку из-за следов крови на самолете из Махачкалы

В СМИ появилась информация о том, что на корпусе воздушного судна Sukhoi Superjet были следы крови. Эти сведения подтвердили после осмотра фюзеляжа. Там действительно была засохшая кровь и вмятины.

«Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», - рассказали в пресс-службе.

Ранее дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о происшествии в аэропорту Оссора. Самолет Як-40, который выполнял санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились четыре члена экипажа и двое медиков. В результате никто не пострадал.

В конце ноября 2023 года в якутском Олекминске воздушное судно Ан-24 не смогло приземлиться из-за неосвещенной взлетно-посадочной полосы.

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку из-за следов крови на фюзеляже самолета, следовавшего рейсом Махачкала - Пермь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.