Прокуратура начала проверку факту ДТП с автобусом Щелкове

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В результате ДТП дети не пострадали, водителю и одному из взрослых сопровождающих оказали медицинскую помощь. К месту аварии прибыли представители МЧС и бригада скорой помощи.

Автобус частной компании перевозил 30 детей и семь сопровождающих в гимназию в селе Душоново. По дороге 70-летний водитель почувствовал себя плохо и потерял управление. Автобус скатился в кювет и перевернулся на 17-м километре Фряновского шоссе (Щелковский городской округ).

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, в том числе при организации перевозки детей автобусами», - отметила пресс-служба.

На месте аварии находится заместитель Щелковского городского прокурора Константин Нелюбин, добавило ведомство.