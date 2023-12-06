06 декабря 2023, 00:21

Производственное здание загорелось в Архангельске

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Охвативший производственное здание в Архангельске пожар распространился на площади в 1,8 тысячи квадратных метров. Как сообщила пресс-служба МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал. Ведомство опубликовало видео в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что пламя охватило всю постройку, а в небо поднимается густой дым.

В ведомстве уточнили, что для тушения огня на место прибыли 37 пожарных и 10 единиц техники.

Архангельское издание 29.RU уточнило, что пожар начался в микрорайоне Новый поселок.

В региональном главке МЧС журналистам уточнили, что горит «распил ЛДСП». По данным редакции, на этой территории есть только одно крупное предприятие, подходящее под описание - производящая мебельные фасады фирма «Формат».

Пожары МЧС РФ
05 декабря 2023, 23:56
Избивавшего 12-летнего сына жителя Ивановской области задержали
РИА «Новости»
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Жителя Ивановской области, подозреваемого в истязании сына, задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Ивановской области.

«По данным следствия, в разные периоды времени 38-летний житель Шуи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно и систематически применял в отношении своего 12-летнего сына физическое насилие путем нанесения побоев», - заявили в ведомстве.

Там также отметили, что ранее в социальных сетях опубликовали видеозаписи, на которых мужчина истязал ребенка.

Жителя Шуи уже задержали, с ним проводятся следственные действия.

Ранее мать школьника записала издевательства пьяного супруга над сыном на видео и отправила коллега по работе. Женщина сразу обратилась в полицию, где рассказала, что мужчина часто применяет на своих детях такие «методы воспитания».

Чаще всего он избивал сына, но доставалось также его супруге и дочерям. Девочек при этом он больше словами обижал или мог кинуть в них какой-нибудь легкий предмет. Мальчику же в результате такого отцовского воспитания начал сильно заикаться.

Дети Преступления Избиения
05 декабря 2023, 22:32
Слепая пенсионерка погибла во время пожара на западе Москвы
РИА «Новости»
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Пожилая женщина погибла в результате пожара в квартире на западе Москвы. Слепая пенсионерка не смогла выбраться из горящего помещения. Об этом «360» сообщил источник в оперативных службах города.

Пожар произошел в пятиэтажке по адресу улица Багрицкого, дом 6. Возгорание возникло на кухне в квартире на пятом этаже. В помещении в это время находилась местная жительница - слепая 90-летняя пенсионерка. По информации источника, она не смогла выбраться из помещения и погибла.

Ранее стало известно, что 86-летняя пенсионерка сгорела в собственном доме. Пожар возник в частном доме в деревне Хромцово и распространился на площадь 150 квадратных метров. Прибывшие пожарные за 18 минут потушили пламя, но спасти хозяйку дома не успели.

Пожары
05 декабря 2023, 21:59
Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Белоруссии
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Два человека пострадали и 11 эвакуировали после взрыва в жилом доме в Витебской области Белоруссии. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба МЧС республики.

«Спасатели выехали по сообщению о взрыве в агрогородке Захарничи Полоцкого района. По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома взорвался газовый баллон», - заявили в ведомстве.

Сотрудники МЧС спасли из-под завалов мужчину, а пожилую женщину до их прибытия успели вытащить очевидцы. Пострадавших госпитализировали, а жильцов дома эвакуировали.

Ведомство сообщило, что на месте взрыва все еще работают спасатели, а также выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница Екатеринбурга устроила взрыв при попытке потушить горящее масло. Она поместила накаленную сковороду под холодную воду, в результате чего «произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую».

Спасатели Белоруссия Взрывы
05 декабря 2023, 20:42
Названа причина смертельного ДТП с «Газелью» и бензовозом на Кубани
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Два водителя стали жертвами аварии с «Газелью» и бензовозом на кубанской трассе. В ДТП также погиб пассажир маршрутного автобуса. Столкновение, по предварительным данным, произошло из-за выезда маршрутки на встречную полосу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным пресс-службы МВД Краснодарского края, количество пострадавших увеличилось до 14 человек. Ранее сообщалось о семерых раненых.

«В результате ДТП водители автомобилей и один пассажир скончались на месте происшествия», - указали в ведомстве.

Авария произошла во вторник около 15:35 в Славянском районе. Маршрутный автобус Iveco и бензовоз КамАЗ столкнулись на 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани - Темрюк. Всех пострадавших доставили в центральную больницу Славянска-на-Кубани.

На месте аварии работали правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются. Межрайонная прокуратура организовала проверку безопасности пассажирских перевозок

Прокуратура РФ МВД РФ ДТП Краснодарский край

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