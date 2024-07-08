Производственное здание загорелось на северо-востоке Москвы

Более 70 человек отравились продукцией кафе в Гусиноозерске. Пострадавшая жительница Бурятии Анастасия сообщила 360.ru, что не будет подавать в суд на владельца заведения.

По словам женщины, раньше таких инцидентов не было. Анастасия предположила, что владелец кафе нанял новых сотрудников, которые могли не следить за хранением продуктов.

«У нас здесь одно нормальное [кафе] было. Все остальные то открывались, то закрывались, и как бы у нас на доверии оно было», - отметила пострадавшая.

Она отметила, что купила в заведении суши трех разных типов. В результате отравилась не только она сама, но и ее дочь.

«Дурно стало, можно сказать, через пару часов. <…> Недомогание, тошнота, рвота, температура. <…> Сейчас уже лучше, намного», - добавила собеседница 360.ru.

Анастасия рассказала, что не будет подавать в суд на владельца кафе.

«Я позвонила ему и сказала, что подавать заявление в суд я не буду, но чтобы он возместил мне лечение на меня и на моих детей. <…> Он мне возместил лечение, возместил ущерб», - сообщила женщина.

По последним данным, число отравившихся в Бурятии составило 75 человек , 42 из них - дети. В еде, которую употребляли пострадавшие, выявили возбудитель сальмонеллеза.