Производственно-складское здание загорелось на востоке Москвы
На востоке столицы произошел крупный пожар. Загорелось производственно-складское здание на улице Мартеновской, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
Вызов в экстренные службы поступил рано утром 30 мая. Возгорание произошло в постройке по улице Мартеновской, 38.
«По прибытии первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», - сообщило ведомство.
Движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыли, сообщил Дептранс Москвы. Автовладельцам посоветовали заранее выбрать пути объезда.
Жилой комплекс Loft River на Летней улице в Москве горел 29 мая. Очевидцы из разных районов города видели клубы черного дыма, поднимавшиеся со стороны апартаментов. Огонь перекинулся с третьего и четвертого этажей на кровлю.