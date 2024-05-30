Производственно-складское здание загорелось на востоке Москвы

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Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 4000 квадратных метров. Столб дыма виден даже на большом расстоянии. Очевидцы показали 360.ru кадры с места возгорания.

Пожар в Новогиреево произошел утром 30 мая. К прибытию пожарных огонь охватил 2000 квадратных метров , но вскоре площадь пожара увеличилась вдвое.

По информации источника, размер здания 80 на 55 метров, общая площадь - 4400 квадратных метров. Склад поделен на два отсека, в одном из них распространился огонь. Послышались хлопки.

В небо подняли два вертолета Московского авиационного центра - Ка-32 и Ми-26. Информация о пострадавших не поступала. Работу спасателей сняли на видео.

Движение по улице Мартеновской ограничили в обе стороны. Госавтоинспекция Москвы сообщила о закрытии участка между улицами Полимерной и Перовской.