24 сентября 2024, 16:27

Производитель дихлофоса начал разбирательства после отравления семьи под Красноярском

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Новосибирский завод «Сибиар» начал расследование в связи с обнаружением следов дихлофоса в пробах после отравления семьи в Красноярском крае. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель компании.

«Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации», - указал собеседник агентства.

По его словам, завод пока не получал запросов от правоохранительных органов. Также представители компании подчеркнули, что за 30 лет работы предприятия не было зафиксировано случаев, когда их продукция приводила к смерти человека.

Ранее в Следственном комитете заявили, что обработка дома дихлофосом не могла стать причиной смертельного отравления семьи в Красноярском крае.

Красноярский край Смертельное отравление в Красноярском крае
24 сентября 2024, 13:04
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
РИА «Новости»
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Массовая авария произошла на Северо-Восточной хорде в Москве. По данным источника 360.ru, участниками крупного ДТП стали четыре автомобиля.

По его информации, в аварию попали автомобиль Renault, грузовой автомобиль, военный автобус и военный грузовик. На месте происшествия произошел небольшой разлив топлива.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал, добавил собеседник 360.ru.

Накануне массовая авария произошла на юго-западе Москвы. На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе столкнулись два автобуса, такси и грузовик.

Еще днем ранее на внутренней стороне 10-го километра МКАД мусоровоз сбоку врезался в фуру, после чего оба грузовика опрокинулись. Движение в месте ДТП осуществлялось по одной полосе.

Грузовики ДТП Топливо Автобусы Москва
24 сентября 2024, 11:52
Следы вещества от насекомых нашли в пробах рвоты по делу об отравлении под Красноярском
Пресс-служба Следственного комитета
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Следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, нашли в пробах рвотных масс у пострадавших от отравления в Красноярском крае. Об этом заявили в региональном главке СК России.

«По результатам проведенных исследований в пробах рвотных масс обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых», - заявили в СК.

В ведомстве напомнили, что следствие изначально рассматривало несколько версий отравления членов семьи: отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля и употребление в пищу продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия.

Ранее в Сети появилось видео из магазина , где мать погибших от отравления детей покупала еду. Их женщина приобрела в местном магазине «Олимп».

Медиков районной больницы также допросят по делу об отравлении семьи под Красноярском.

Следственный комитет России Смертельное отравление в Красноярском крае
24 сентября 2024, 11:17
Зацепивший линию электропередачи легкомоторный самолет рухнул в Алтайском крае
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Легкомоторный самолет СП-30 потерпел крушение в районе села Верх-Озерное Быстроистокского района Алтайского края. Как сообщила пресс-служба МЧС, в ходе полета воздушное судно зацепило линию электропередачи и рухнуло на землю.

Легкомоторный самолет СП-30 потерпел крушение в районе села Верх-Озерное Быстроистокского района Алтайского края. Как сообщила пресс-служба МЧС , в ходе полета воздушное судно зацепило линию электропередачи и рухнуло на землю.

В ведомстве уточнили, что на борту находился только пилот, он не пострадал. На место прибыли спасатели для выяснения всех обстоятельств происшествия.

МЧС опубликовало видео с места крушения самолета. На кадрах видно, что воздушное судно при падении ударилось об землю передней частью.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности полетов после крушения СП-30. По предварительным данным, легкомоторный самолет потерпел крушение около 13:30 по местному времени (09:30 по-московскому). Причиной в ведомстве назвали касание линий электропередачи. В результате крушения воздушное судно получило повреждение.

В конце прошлой недели жесткую посадку в Воскресенское совершил легкомоторный самолет Cessna-182 RA3119G. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, причиной стало задымление в кабине пилота.

В ходе предварительного осмотра воздушного судна специалисты выяснили, что произошел сбой в работе электросистемы и командир самолета запросил аварийную посадку. В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели Прокуратура РФ МЧС РФ Самолеты Россия
24 сентября 2024, 08:32
Пострадавшие от ботулизма из-за лобио подали в суд на «Самокат» и «Кухню на районе»
РИА «Новости»
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После случаев ботулизма из-за отравления лобио с фасолью против сервиса доставки «Самокат» и компании «Кухня на районе» подали в суд. Об этом со ссылкой на представителя истцов Бориса Фельдмана сообщил РБК.

Юрист уточнил, что с начала августа было подано уже пять исков, а всего планируется 30. Также Фельдман уточнил, что «по основной массе пострадавших» удалось достичь соглашения еще на досудебном этапе.

Суммы исков к «Самокату» и «Кухне на районе» различны. Заявители требуют от 250 тысяч до двух миллионов рублей.

«Одна из статей таких убытков - сумма утраченных заработков наших клиентов», - пояснил собеседник издания.

Помимо этого, на размер требований влияла и субъективная оценка моральных и физических страданий потерпевшими.

Еда Суд

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