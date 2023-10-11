«Произошел резкий хлопок». Очевидец – о столкновении поездов в московском метро

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«Это произошло где-то в 10:20. Я была во втором вагоне, произошел резкий хлопок, началось небольшое задымление. Потом погас свет, люди начали открывать двери», - рассказала женщина.

По ее словам, паники среди пассажиров не было.

«У главного выхода стоял дым. Многие их тех, кто вышел со мной из вагона, сразу пошли на БКЛ, потому что переход был рядом», - добавила очевидец.

От станции «Люблино» до станции «Дубровка» из-за происшествия нет поездов. Также увеличились интервалы движения составов в обратную сторону.