Прохожий в Петербурге нашел человеческую руку на дороге, а позже и все остальное

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В материале сказано, что после жуткой находки мужчина обратился в полицию. Блюстители порядка оперативно приехали на вызов. На месте случившегося стало понятно, что нужно искать остальные части тела.

Другие останки оказались в лесополосе неподалеку. Сотрудники правоохранительных органов нашли обезглавленное туловище без ног. По данным канала, труп принадлежит 30-летнему местному жителю. В убийстве заподозрили его отца-пенсионера, которого уже задержали.

Следствие выяснило, что мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними началась ссора и отец расчленил наследника в ванной. Потом подозреваемый разбросал останки сына по району.

Ранее, 12 сентября, произошла подобная история в также Санкт-Петербурге. Местного жителя отправили на 10 лет в колонию строгого режима за убийство и расчленения отца.