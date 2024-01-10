Прохожий нашел полуголую школьницу в сугробе в Петербурге

Прохожий увидел девятиклассницу в сугробе на Софийской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Она лежала в снегу без верхней одежды. Мужчина сразу вызвал на место бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи доставила школьницу в больницу.

Ее определили в реанимацию детской городской больницы. После проведенных анализов медики установили у 16-летней девочки передозировку наркотическими веществами. Информацию о ЧП передали правоохранителям.

По данным сайта, школьницу воспитывает мать. С отцом дочери женщина в разводе. Девочку нашли рядом с домом.

В Свердловской области перед новогодними праздниками в сугробе нашли двухлетнюю девочку. Врачам удалось спасти ребенка, который пережил две клинические смерти. Известно, что девочка вышла из дома без верхней одежды и провалилась в сугроб , в котором провела на морозе несколько часов.