10 января 2024, 11:00

Прохожий нашел полуголую школьницу в сугробе в Петербурге

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге мужчина обнаружил в сугробе полураздетую школьницу. Об этом сообщил местный сайт 78.ru.

Прохожий увидел девятиклассницу в сугробе на Софийской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Она лежала в снегу без верхней одежды. Мужчина сразу вызвал на место бригаду медиков. Прибывшая карета скорой помощи доставила школьницу в больницу.

Ее определили в реанимацию детской городской больницы. После проведенных анализов медики установили у 16-летней девочки передозировку наркотическими веществами. Информацию о ЧП передали правоохранителям.

По данным сайта, школьницу воспитывает мать. С отцом дочери женщина в разводе. Девочку нашли рядом с домом.

В Свердловской области перед новогодними праздниками в сугробе нашли двухлетнюю девочку. Врачам удалось спасти ребенка, который пережил две клинические смерти. Известно, что девочка вышла из дома без верхней одежды и провалилась в сугроб , в котором провела на морозе несколько часов.

Санкт-Петербург Дети Больницы
10 января 2024, 11:29
Мост через реку Полива обрушился под тяжестью лесовоза в Иркутской области
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В Иркутской области обрушился мост через реку Полива. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Мост обрушился в Усть-Илимском районе на границе с Красноярским краем, ведущий в сторону населенного пункта Чемдальск. Как уточнил глава региона, технологическая дорога и сам мост не предназначены для проезда гражданского транспорта.

«Конструкция упала под тяжестью лесовоза, который принадлежит частной компании. Водитель жив и не пострадал», - подчеркнул Кобзев.

Прицеп получил повреждения. Сейчас там сделали объезд, чтобы дорожное сообщение не прерывалось. По данным губернатора, летом 2019 года мост обследовала специализированна организация, которая признала переправу годной к эксплуатации.

В ноябре в деревне Кутьино в Подольске обрушился мост через реку Пахра. В ходе ЧП пострадала женщина. Она была за рулем автомобиля и заехала на переправу в момент обрушения. После этого подмосковные следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц.

Иркутская область Дороги Красноярский край
10 января 2024, 11:04
Летевший в Горно-Алтайск самолет вынужденно сел с выпущенными закрылками в Барнауле
Пресс-служба Следственного комитета
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По техническим причинам в Алтайском крае самолет совершил вынужденную посадку. Он летел из Москвы в Горно-Алтайск, но приземлился в Барнауле. Началась доследственная проверка, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте в своем Telegram-канале.

Самолет вылетел из Шереметьево 10 января. На пути в Горно-Алтайск экипаж запросил посадку в международном аэропорту Барнаул. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.

«Воздушное судно по техническим причинам совершило посадку <…> с выпущенными закрылками. <…> Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», - сообщила пресс-служба ведомства.

В аэропорт выехала следственно-оперативная группа. Началась доследственная проверка по части первой статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».

Судя по информации онлайн-табло аэропорта Горно-Алтайска в Барнауле приземлился самолет рейсом SU 1524 компании «Аэрофлот». Посадку в пункте назначения планировали в 08:35 (04:35 по московскому времени).

В Норильске самолет с 169 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Boeing 737-800 отбуксировали к месту стоянки.

Авиация Самолеты
10 января 2024, 10:47
Подозреваемого в убийстве собутыльника задержали на западе Москвы
Freepik
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В Западном округе Москвы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Предположительно, он избил до смерти собутыльника, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый и его знакомый распивали алкоголь в квартире жилого дома на Боровском шоссе и повздорили. Во время конфликта мужчина начал избивать приятеля. От полученных травм последний умер, а нападавший скрылся.

Однако правоохранителям удалось найти и задержать его. Во время допроса 48-летний житель столицы во всем сознался, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Вскоре следователи запросят в Солнцевском райсуде арест для подозреваемого.

Ранее суд в Москве отправил в СИЗО 39-летнюю женщину и 50-летнего мужчину, подозреваемых в убийстве. Предположительно, они избили и зарезали собутыльника.

Убийства Москва
10 января 2024, 10:37
Женщина погибла при пожаре на северо-западе Москвы
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Во время пожара на 1-й Лыковской улице в северо-западном округе Москвы погибла женщина 1948 года рождения. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

Для выяснения причин пожара проведут специализированную пожарно-техническую экспертизу. Процесс расследования проконтролирует Хорошевская межрайонная прокуратура.

О происшествии стало известно утром 10 января. Пожарных вызвали после полуночи. Погибшую нашли во время проливки и разборки конструкций сгоревшего дома, у которого обвалилась крыша. Еше одной женщине удалось выйти самостоятельно.

Еще одно возгорание произошло в Восточном Измайлове. Во время тушения из-за сильного задымления из окна выпал пожарный 2001 года рождения. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с травмой спины.

Пожары Прокуратура РФ Москва

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